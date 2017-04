Gyanús körülmények között halt meg egy orosz politikus

Vizsgálatot indítottak az orosz hatóságok Vagyim Tyulpanov, az orosz parlament felsőházi képviselőjének halálával kapcsolatban, írja a CNN. A politikust hétfőn találták meg holtan egy szentpétervári fitneszcenterben, a halálát súlyos fejsérülés okozta. A hivatalos orosz verzió már nem koponyatörésről, hanem szívelégtelenségről szól – írta a Ria Novosztyi.

Vagyim Tyulpanov

A vizsgálóbizottság egyelőre balesetként tekint az esetre, szerintük Tyulpanov megcsúszott a fürdőben és beverte a fejét. Mindezt pár órával azután, hogy lefotózták, ahogy koszorúzott a városi metróban történt terrortámadás áldozatainak tiszteletére. Továbbá az is érdekes, hogy április elsején egy olyan tweetet tett ki, ami arról szól, hogy fejbe verik egy deszkával:

Ami még gyanússá, de minimum különössé teszi az esetet, hogy felsőházi képviselő egy olyan fitneszcenterben halt meg, aminek sem weboldala nem volt, se nem reklámozta magát, ráadásul nem is olyan helynek tűnik, ahol egy befolyásos politikus megfordulna.

A fitnesz terem ahol a haláleset történt.

Az 52 éves Tyulpanov vezető szerepet töltött be a szentpétervári törvényhozásban 2003 és 2011 között, majd a várost képviselte a parlament felsőházban. Volt hatalma, benne volt a rendszerben, nyilvánosan soha nem ment szembe Vlagyimir Putyin elnökkel, ellenzéki tevékenységével kapcsolatos politikai szándék aligha lehetett a furcsa baleset mögött. Hogy más jellegű elszámolási vita is lehetett az ok, az kevésbé egyértelmű.

Tyulpanov a 90-es évek közepén egy használt autók importjával foglalkozó vállalkozás ügyvezetője volt, amely a szervezett bűnözéssel kapcsolatba hozott Alekszandr Cseljuszkin érdekkörébe tartozott. Cseljuszkint többször gyanúsították meg gyilkosságok megrendelésével, ám sosem ítélték el. 2007-ben halt meg, egy németországi kórházban, rákbetegségben.

Tyulpanovtól nem volt hangos a sajtó, bár 2007-ben cikkeztek róla, hogy saját házát egy gyermektábornak tervezett területen, és az arra szánt pénzből építtette, ebből azonban nem lett eljárás, Tyulpanov abban az évben állami kitüntetést is átvehetett Putyintól.