Mauglikislányt találtak a majmok között Indiában

A Mauglira és más legendás történetek vadon élő, állatok között nevelkedett gyerekeire emlékeztető történet egészen hihetetlen lenne, a Times of India és a rá hivatkozó világsajtó azonban hitelesként írnak a lány történetéről, akit egyelőre csak név nélkül említenek.

Korábbi esetek alapján a hasonló beszámolókat érdemes óvatosan fogadni: több ilyen történet bizonyult már hamisnak, köztük az a talán leghíresebb is, ami a húszas években szintén Indiában esett meg – de mint kiderült, a vadon élő testvérpár, Amala és Kamala sztorija is nagy valószínűséggel átverés, korabeli média-hoax volt.

Egyelőre azonban semmi nem utal arra, hogy a most megtalált kislány története is kitalált lenne. Videófelvétel is megjelent a lányról, amint bámészkodók között étkezik a kórházban, ahol ápolják. A hírek szerint a kislány kórosan alultáplált és rendkívül éhes volt, mikor rábukkantak.

Rettegett tőlünk, nem tudott beszélni és nem értett rendesen minket

– mondta az őt megtaláló egyik rendőr. „Három majom volt körülötte. Sebek borították a testét, főként a könyökét és az egyik lábát. Voltak rajta ruhák, de nagyon piszkosak. Úgy tűnt, hogy magára hagyta a családja.”

Most már két hónapja kórházban ápolják. Azóta megtanult két lábon járni, de a helyi dialektust továbbra sem érti. Bár kezdeti rettegő félelme csökkent, sokszor tör ki agresszívan, ilyenkor mások szerint majomszerűen visít, és a kórházból is megpróbált elszökni. Tányérból továbbra sem tud enni, ennivalót leginkább az ágyáról vesz magához.

Hogy mi történt megtalálása előtt a kislánnyal, nem tudni – nincs rá bizonyíték, hogy valóban állatok között nőtt volna fel. „Ha megfelelő fejlődést ér el”, a tervek szerint helyi gyermekvédelmi intézménybe költöztetik.