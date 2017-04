Súlyos bírálatokat kapott az Európai Néppártban Orbán, de nem rúgják ki

Nyomás alá került az Európai Néppárt csütörtökön, hogy tegyék ki a Fidesz szűrét, az Európai Parlament legnagyobb frakcióján belül komoly bírálatok fogalmazódtak meg a CEU-t ellehetetlenítéssel fenyegető, rohamtempóban elfogadott magyar oktatási törvény miatt.

Bár az EPP-nek régóta vannak problémái Orbánnal, az EPP irányítói nem kívánnak egy olyan vezetőt szankcionálni, akit évek óta igyekeznek szövetségükben tartani

– olvasható az európai ügyekkel foglalkozó portálon.

Információik szerint sűrű nap volt a szerdai, amikor az EPP-be tartozó pártok nemzeti delegációi találkoztak az Európai Parlamentben. Voltak olyanok, például a svéd Gunnar Hökmark, aki azon a véleményen volt, hogy a konzervatív pártcsalád nem védheti tovább Orbánt.

Azt hiszem, a fő probléma maga Orbán, nem a Fidesz. Ő már elveszett.

– idézik a képviselőt. Mint írják

a svédeken kívül a finnek, hollandok, belgák és luxemburgiak is kirúgnák Orbánt. Ami még fontosabb: jó néhány német néppárti képviselő is ezen a véleményen van.

A Politico értesülései szerint ebből mégsem lesz semmi. Pedig az EPP frakcióját vezető Manfred Weber is azt mondta, hogy telefonos megbeszélése Orbánnal „intenzív” volt, egy, a Politiconak név nélkül nyilatkozó néppárti tisztviselő pedig arról beszélt, hogy a tagoknak elegük van Orbánból, mert mindig őt kell védeniük, és amikor a magyar miniszterelnök elmegy, hogy megmagyarázza a dolgokat, csak még rosszabb lesz.

A Politico úgy tudja, a Fidesz melletti egyik fő érv, hogy politikai különutassága ellenére a Fidesz-frakcióra szinte mindig lehet számítani az Európai parlamentben. A voksolásoknál 98 százalékban a néppárttal szavaznak (így volt ez legutóbb akkor is, amikor megszavazták Tuskot úgy is, hogy a frakciófegyelmet betartva emiatt szembe kellett menniük Orbán fő ideológiai szövetségesével, Kaczyńskiékkal is.

Az Európai Parlament még áprilisban vitázik a CEU-törvényről és a Fideszről. Néppárti források szerint elsősorban annak lesz jelentősége, hogy mit szól majd az Európai Bizottság a törvényhez. Erre hivatkozott kissé időhúzó jelleggel Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke is: miközben azt hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy az akadémiai szabadságot és autonómiát tiszteletben tartsák Magyarországon, azt mondta, megvárják, összefér-e a törvény az EU-s jogszabályokkal. A Bizottság értékelése jövő hétre várható.