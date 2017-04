Az Egyesült Államok kész egy újabb szíriai légicsapásra

Addig nem lehet békés rendezés Szíriában, amíg Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmon van, jelentette ki hétfőn a washingtoni Fehér Ház szóvivője. Sean Spicer szokásos napi sajtótájékoztatóján közölte: Washington készen áll arra, hogy további légicsapásokat mérjen Szíriára.

Szerinte az Iszlám Államra mért csapással megteremtődik a lehetőség arra is, hogy politikai úton történjék személyi változás a szír vezetésben. A szóvivő a védelmi minisztérium adataira hivatkozva közölte, a múlt péntekre virradóra végrehajtott Szíria elleni légicsapásokban a szíriai repülőgépek 20 százaléka megsérült vagy teljesen használhatatlanná vált.

James Mattis, védelmi miniszter a sajtóértekezlettel egy időben adott ki közleményt erről, és arról is, hogy mivel a légicsapások tönkretették az üzemanyagtöltő-állomásokat és a hadianyag-raktárakat, a szíriai kormány képtelen újratölteni a repülőgépeit.

A szóvivői értekezleten újságírói kérdésekre válaszolva Sean Spicer kitért az amerikai-kínai elnöki tárgyalásokra is, s elmondta, hogy máris folynak a konzultációk az amerikai export növelésének lehetőségeiről. A szóvivő bejelentette azt is, hogy kedden Washington vendége lesz a NATO főtitkára. Jens Stoltenberget a Fehér Házban fogadja Donald Trump is.