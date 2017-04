A United vezérigazgatója szerint ellenséges volt a chicagói gépről lerángatott utas

Óriás felháborodást váltottak ki világszerte azok a hétfői felvételek, melyeken a United Airlines Chicagóból Louisville-be induló gépéről rángattak le egy utast. Az ügyben most megszólalt a légitársaság vezérigazgatója, Oscar Munoz is, aki ugyan nem örült a dolognak, de szerinte a United alkalmazottai megfelelően jártak el - írja a BBC.

Ahogy azt mi is megírtuk, a járatra túl sok jegyet adtak el, a társaság azonban helyet akart szorítani négy alkalmazottjának. Hiába ajánlott azonban először 400, majd később 800 dollárt annak, aki önkéntesen lemond az útról, senki nem jelentkezett. A légitársaság végül kisorsolt négy embert, köztük az ázsiai doktort és feleségét is, a férfi azonban nem akart önkéntesen távozni a gépről, mert megbeszélt időpontjai voltak másnap reggelre. A légitársaság alkalmazottai ekkor rángatták le őt a gépről, amiről több felvétel is készült.

Engem is felzaklatott, ami történt.

- mondta Oscar Munoz, a United Airlines vezérigazgatója. Azt is hozzátette azonban, hogy az utas bomlasztóan, ellenségesen viselkedett. Szerinte a cég alkalmazottai megfelelően jártak el, mivel az utas nem volt hajlandó önkéntesen távozni a gépről.

Lehet ilyet csinálni?

Azt jelenleg vizsgálják, hogy az United megfelelően járt-e el, ugyanis annak ellenére, hogy a légitársaságok leszállíttathatnak embereket a túlfoglalt járatokról, ilyenkor felelősek azért, hogy elfogadható prioritásokat állapítsanak meg.

Az Independent tudósítója szintén megerősítette, hogy a légitársaságok megtehetik ezt. Mint mondta, a kapitány felelős a gépért, így ha ő úgy dönt, valakit le kell szállíttatni, annak úgy is kell lennie. Azzal, hogy a férfi azt mondta, nem mozdul a helyéről, bomlasztó elemmé vált, egyben pedig ellenállt a kapitány parancsának. Ilyenkor az alkalmazottaknak joga van eltávolítani a gépről, gyakorlatilag tehát jelen esetben

a férfi sértett törvényt, nem a légitársaság.

Szerinte egyébként alapvetően nem volt probléma azzal, hogy megpróbáltak helyet szorítani a négy alkalmazottjuknak, ha ők nem érnek Louisville-be, akkor ugyanis a másnap reggeli repülő maradt volna ki és sokkal többen járnak rosszul.

Azt azonban ő is hozzátette, hogy legtöbbször sokkal jobban kezelik az ilyen eseteket. Szerinte eleve fel sem kellett volna engedni az összes utast, sokkal egyszerűbb lett volna még a kapunál megállítani a kiválasztott négy embert, mint lerángatni őket a gépről.

Az incidensben részt vevő három biztonsági közül egyet szabadságra küldtek, a chicagói repülési osztály szerint neki értelemszerűen nem fognak csak úgy megbocsátani. Emellett felül is vizsgálják az esetet, mert szerintük nem megfelelően jártak el.