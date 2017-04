Moszkva megvétózta azt, amihez támogatást ígért

Teljesen lenullázta a Kreml az amerikai külügyminiszter egyébként is eredménytelen szerdai moszkvai találkozóját: Oroszország ugyanis megvétózta az ENSZ Biztonsági Tanácsának azt a határozatát, amely arra kötelezte volna Szíriát, hogy működjön együtt a kormányerők által elkövetett vegyifegyver-támadás kivizsgálásában – írta a CNN.

Moszkva eddig is rendszeresen vétójogával élt a Szíriát érintő határozatokban, a mostani csak azért meglepő, mert a korábban mélypontnak hittnél is mélyebbre süllyedt orosz-amerikai kapcsolatok ellenére az orosz külügyminiszter néhány órával a New York-i szavazás előtt, az amerikai külügyminiszterrel adott közös sajtótájékoztatón azt mondta: Oroszország támogatja a kivizsgálást.

Rex Tillerson vizitje – amely a Szergej Lavrovval folytatott öt órás és az orosz elnökkel egy két órás megbeszélést foglalt magába – egyébként nem hozott eredményt, az ENSZ BT határozatának orosz megfúrásával pedig még az előrelépés maradék esélyét is elvitte.