Trumpék a CEU-törvény felfüggesztésére szólították fel az Orbán-kormányt

Az Amerikai Egyesült Államok kormánya azt várja a magyartól, hogy ne alkalmazza a CEU bezáratására hozott törvényt. Erről Mark C. Toner, az USA külügyminisztériumának szóvivője beszélt keddi sajtótájékoztatóján, magyar idő szerint este 8-kor - írja a 444.

A lap idézi Mark C. Tonert, aki a sajtótájékoztatón azt mondta, Washington sürgeti Magyarország kormányát, hogy függesszék fel a törvény végrehajtását. "A törvény felülvizsgálatát és megvitatását várjuk, amihez párbeszédre lesz szükség magával az egyetemmel, és a többi érintett intézménnyel is."

Ezzel Washington ismét egyértelművé tette, hogy hiába akarja a magyar kormány, ők nem fognak tárgyalni velük a törvényről.

Ennek fényében érdekes, hogy Orbán a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát kérte fel a nemzetközi egyetemekkel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Az USA kormánya teljesen a CEU mellé állt, nem fog tárgyalni.

Mark C. Toner szerint a törvény veszélyezteti a CEU további működését, holott szerintük az egy kiemelkedő tudományos intézet. "Fontos tudományos és kulturális kapocs Magyarország és az Egyesült Államok között. Őszintén szólva a szabad kutatás és gondolkodás ügye van itt a középpontban. A törvény szerintünk több más amerikai egyetem oktatási programját is veszélyezteti Magyarországon, úgyhogy ez az ügy a CEU-n is túlmutat" - mondta.

Ez egyébként nem új álláspontja Washingtonnak, lényegében ezt hangoztatják már azóta, hogy a törvényről tudomást szereztek. Legutóbb az USA helyettes külügyi államtitkára beszélt erről egyebek mellett az Indexnek. Arról, hogy milyen hatással van Magyarország és az USA kapcsolatára ez az egész ügy, itt írtunk részletesebben.