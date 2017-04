Trump szerint mégsem fölösleges a NATO

Az amerikai elnökök talán valaha volt legnagyobb külpolitikai hátraarcát hajta végre éppen Donald Trump, aki először elkezdte bombázni Szíriát, pedig korábban azt mondta, hogy ez nagy hülyeség, emiatt éppen összeveszik Vlagyimir Putyinnal, akiről korábban sok szépet mondott, most pedig a NATO-val kapcsolatban gondolta teljesen meg magát.

Azt mondtam korábban, hogy a NATO fölösleges. Most már nem az többé.

Ezt nyilatkozta Trump szerdán, miután tárgyalt a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberg korábbi dán miniszterelnökkel. Az ameriaki elnök azt mondta, azért gondolta fölöslegesnek a katonai szövetséget, mert azt látta, hogy más tagok nem harcolnak kellőképpen a terrorizmus ellen, az elmúlt időszak antiterrorista fellépései győzték meg arról, hogy mégiscsak szükség van az atlanti katonai szövetségre. Igaz, Stoltenberg a sajtótájékoztatón azért finoman emlékeztette Trumpot, hogy a NATO tagországok már évek óta jelen vannak Afganisztánban és Irakban is, vagyis eddig is pont annyira harcoltak a terrorizmus ellen, mint most.

Trump eddig azzal borzolta a kedélyeket, hogy többször is azt nyilatkozta a választási kampány során és megválasztása óta is, hogy a NATO már nem működik, nincs is rá szükség, az Egyesült Államok túl nagy szerepet vállal az atlanti szövetségben, az európai partnerek pedig túl keveset. Mindebből demokrata és repunlikánus politikusoktól az európai vezetőkig sokan azt szűrték le, hogy Trump nem állna ki, ha mondjuk valamelyik keleti NATO tagot támadás érné, modjuk Oroszország felől. Most, úgy tűnik, mindenki megnyugodhat, Trump beállt az atlantisták sorába.

Azt a régi mondókáját azért most is elmondta, hogy sok ország nem költi a GDP-je 2 százalékát védelemre, vagyis sokkal tartoznak, bezzeg az USA rendesen fizet. Most azt mondta, erről is beszéltek a NATO főtitkárával, akivel egyetértettek abban, hogy mindenkinek rendesen kell fizetnie.