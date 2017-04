Román belügyminiszter: Rossz kommunikáció miatt álltak be a határátkelők

Carmen Dan román belügyminiszter szerint a román és a magyar hatóságok közötti nem megfelelő kommunikáció is hozzájárult ahhoz, hogy a húsvét előtti időszakban, amikor az ünnepekre hazaindultak a vendégmunkások, torlódások alakultak ki a két ország közötti határátkelőkön, írja az MTI. A politikus pénteken Csanádpalota - Nagylak határátkelőhelyen járt, azután nyilatkozott a sajtónak.

Szerinte a román hatóságok felkészültek az ugrásszerűen megnövő forgalomra, de volt olyan eset két napja, amikor 10 forgalmi sáv melletti fülkében ültek román határrendészek, és csak 3-ban magyar határrendészek is, miközben az ellenőrzést csak közösen végezhetik. Hozzátette: a román fél sürgető fellépésére volt szükség ahhoz, hogy a helyzet rendeződjék, de szerinte két napja már összehangoltan dolgoznak a románok és a magyarok.

Carmen Dan arról is beszélt, hogy tárcája egy rövid- és egy középtávú intézkedési tervet is készített az ünnepek időszak torlódásainak elkerülésére. A rövid távú terv alapján az irodai dolgozókat is kivezényelték a határátkelőkre, így 1200-zal nőtt ott a létszám. Középtávon újabb sávok létesítését és a törvények ésszerűsítését tervezik.

A nyilatkozat előzménye, hogy a román kormány szerdai ülésén Sorin Grindeanu miniszterelnök elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy "túl sokat" kell várakozni a határnál, és felszólította a belügyminisztert, hogy tárgyaljon a magyar és a bolgár hatóságokkal, és találjanak közösen megoldást.