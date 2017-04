A pápa szerint Mária és Magdolna bánata olyan, mint a migránsoké

Jézus sírját az elsők közt meglátogató Mária és Mária Magdolna bánatához hasonlította Ferenc pápa a húsvéti, szombat éjjeli vigília során azoknak a nőknek a szenvedését, akiknek a gyereke a szegénység, a kizsákmányolás és az igazságtalanság áldozata lett.

"Azoknak az arcán is látszik ez, akiket lenéznek, mert bevándorlók, akiket megfosztottak a hazájuktól, az otthonuktól és családjuktól" - idézi az MTI a szentbeszédet.

Ferenc pápa felidézte azokat is, akiket megbénít a bürokrácia és a korrupció. "Ez megfosztja őket a jogaiktól, és szétzúzza az álmaikat". Ferenc pápasága alatt egyébként eddig is igen erősen képviselte politikai üzenetként a migráns felebarátaink elfogadását és és a korrupció elítélését.

Sokan ma is istállóba küldenék a migráns Jézust

Most karácsonykor, a másik nagy keresztény ünnepkor is azt emelte ki, hogy Mária és József zárt ajtókra talált mikor menedéket kerestek, ezért született istállóban Jézus, akit egyesek elutasítottak, mások közönnyel fogadtak. Ma is hasonló közömbösséggel találkozhatunk, ha a karácsony lakomává válik, velünk a központjában.

Visszatérve a mostani beszédéhez, még azt is elmondta, hogy Máriáról és Mária Magdolnáról, hogy "e két nő szomorúsága tükröződik azoknak az arcán, akik a városaink utcáin járva azt látják, hogy az emberi méltóságot keresztre feszítették". Azonban ahelyett, hogy beletörődnek ebbe a végzetbe, hinniük kell a reményben, amit Krisztus feltámadása jelképez - mondta még el.