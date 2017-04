Megtriplázódott az aleppói merénylet áldozatainak száma

Tovább nőtt, a legújabb hírek szerint 126-ra emelkedett vasárnapra a szíriai Aleppónál egy autóbuszkonvoj ellen szombaton elkövetett öngyilkos merénylet halálos áldozatainak száma – írja az MTI. A halottak között 68 gyerek van.

Szombaton még csak 43 halottról adtak hírt, de sok súlyos sebesült a támadás után néhány órával belehalt a sérüléseibe. Félő, hogy az áldozatok végső száma még ennél is több lesz – közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) nevű szervezet. A lázadók kezén lévő övezetekben tevékenykedő, fehérsisakosok néven is ismert mentőszervezet már szombaton arról számolt be az önkénteseire hivatkozva, hogy legalább száz holttestet szállítottak el a robbantás helyszínéről.

A menekülők buszait robbantották fel

A város Rasidín nevű – lázadók kezén lévő – nyugati külterületén várakozó buszokkal két északnyugat-szíriai síita faluból, Fúából és Kafrajából szállítottak el kormányhű milicistákat a családtagjaikkal együtt. A halottak közül 98 ember a falvakból származott, a többiek a buszokat védő felkelők voltak.

Szombati értesülések szerint az elkövető az autójába rejtett pokolgépet az Aleppóba tartó több tucat busz mellett hozta működésbe. A szunnita lázadók által ostromlott két település kiürítése pénteken indult meg a Katar és Irán közvetítésével tető alá hozott egyezménnyel összhangban. Úgy tudni, hogy ötezer, Fúából és Kafrajából evakuált embert szállítottak a buszokkal. Párhuzamosan zajlott a kormányerők által hónapok óta ostromlott Madajá és Zabadáni hegyvidéki üdülőhelyek evakuálása is, a településeket szunnita lázadók és családtagjaik hagyhatták el.