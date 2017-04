Sikertelen volt Észak-Korea újabb rakétatesztje

Észak-Korea sikertelen rakétatesztet hajtott végre, jelentette be Dél-Korea, majd ezt az Egyesült Államok is megerősítette. Azt egyelőre még próbálják megállapítani a dél-koreai és amerikai tisztviselők, hogy milyen típusú rakétát próbáltak tesztelni, írja a CNN.

A rakétát Szinpho kikötőváros térségéből indították útnak. Innen hajtották végre azt a kilövést is április elején, aminél a rakéta végül hatvan kilométer után a Japán-tengerbe csapódott.

Az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnoksága is észlelte a kilövést, szerintük a rakéta szinte azonnal felrobbant. Ezért is nehéz megállapítani a pontos típusát, de katonai források szerint valószínűleg nem interkontinentális rakéta volt.

A rakétakilövést a rezsimet megalapító Kim Ir Szen születésének 105. évfordulójának másnapján akarták végrehajtani, miután szombaton egy nagyszabású katonai parádén korábban nem látott új ballisztikus rakétákat mutattak be Phenjanban. Az észak-koreai médiában egyelőre nem számoltak be a rakétatesztről.

Dél-Koreában összehívták a nemzetbiztonsági tanácsot.

Mike Pence amerikai alelnök éppen úton volt Dél-Koreába a kilövés idején, a repülőn értesítették a helyzetről, és egyeztetett Donald Trump elnökkel is. „Az elnök és katonai tanácsadói tisztában vannak Észak-Korea legutóbbi sikertelen rakétakilövésével. Az elnöknek nincs további hozzáfűznivalója" – kommentálta James Mattis védelmi miniszter a híreket.

Észak-Korea lépése egy különösen feszült időszakban következett. Miközben többen is azt találgatták, hogy vajon végrehajtja-e az évfordulóhoz közeledve Phenjan hatodik kísérleti atomrobbantását is, Trump a Carl Vinson repülőgép-hordozót és kíséretét is a közelbe küldte.

Trump azt is kiírta a Twitterre, hogy ha Kína nem tudja kordában tartani Észak-Korea atomprogramját, akkor majd az Egyesült Államok lép. Észak-Korea viszont atomháborúval fenyegetőzött, ha megsértik szuverenitását.