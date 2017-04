Trump vagyonnyilatkozatát követelték, 21 ember őrizetben

Washingtonban, Chicagóban, New Yorkban, összesen több mint 150 helyszínen tüntettek tegnap az Egyesült Államokban azért, hogy Donald Trump hozza nyilvánosságra a vagyonnyilatkozatát, írja a BBC. Bár a mindenkori elnököt erre semmilyen törvény nem kötelezi, a választók követelik a nyilatkozat nyilvánossá tételét. Az átláthatatlanság miatt sokan összeférhetetlenségi ügyeket, orosz gazdasági szálakat feltételeznek.

Trump az első olyan amerikai elnök, aki sem a választási kampány során, sem a beiktatása után nem volt hajlandó kiadni az adóbevallását. Múlt hónapban viszont a médiában kiszivárgott pár adat a 2005-ös bevallásából, amiből kiderült, hogy abban az évben 150 millió dolláros bevétel mellett 38 millió dollár, azaz több mint 11 milliárd forint adót fizetett be.

It's #TaxDay. But for thousands around the country, it's also #TaxMarch - citizens calling on @realDonaldTrump to show his taxes. @MSNBC pic.twitter.com/gjfeKqtCOF