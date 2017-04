Terrorgyanús 3 hónapost hallgattak ki a londoni amerikai nagykövetségen

Egy három hónapos gyereket rendeltek be meghallgatásra a londoni amerikai nagykövetségre, mert a gyerek nagyapja véletlenül az "igen" választ jelölte meg a "nem" helyett a vízumkérelemben, amikor arra kellett választ adni, hogy a vízumkérőnek van-e köze terrorszervezethez, vett-e már részt népirtásban, vagy hogy kém-e, vagy esetleg szabotázsra készül-e – írja a Guardian.

A három éves gyerek életében először utazott volna a floridai Orlandóba Angliából, de a nagyapja csak akkor vette észre a hibát, amikor a gyereknek elutasították a vízumkérelmét. "Nem hiszem el, hogy nem vették észre, hogy hibáról van szó, és hogy tényleg képesek voltak azt feltételezni, hogy egy három éves gyerek valódi veszélyt jelenthet bárkire nézve" - mondta a 62 éves férfi.

A gyereket cheshire-i otthonából vitték el Londonba: az út 10 óráig tartott, tehát hosszabb volt, mint maga a Manchester és Orlando közötti repülőút, ami miatt a 3 éves gyereknek a nagykövetségre kellett mennie.

A nagyapa arról számolt be, hogy a gyerek jól viselte az interjút, nem kezdett el sírni. "Úgy tűnt, hogy a nagykövetségen dolgozóknak egyáltalán nincs humorérzéke, és nem akadtak fenn azon, hogy egy három éves gyereket interjúztatnak azzal kapcsolatban, hogy terrorista-e" - mondta, és azt is megjegyezte, hogy az unokája soha nem vett részt népirtásban, és nem kémkedett, de "régebben azért jó néhány pelenkát elszabotált, bár erről nem számoltam be a nagykövetségen".

A hiba egyébként 3000 fontjába került a nagyapának, mivel a család emiatt nem kapta meg a repülőjárat indulásáig a vízumot, és csak későbbi járatokkal tudtak Orlandóba utazni.