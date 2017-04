Gyilkolt, aztán posztolta a Facebookon

Találomra lelőtt a nyílt utcán egy 74 éves férfit Ohióban, majd a videót Facebookon is posztolta az a fegyveres, aki újabb gyilkosságokat is beígért, és 12 korábbit is bevallott – írta a BBC.

A 190 centiméteres, 110 kilós gyanúsítottról a vasárnapi gyilkosság óta sem tudják a hatóságok, hogy hol lehet: Ohio mellett New York, Michigan és Indiana államok lakóit is figyelmeztették a veszélyre. A 37 éves gyilkos miatt magyarázkodnia kellett a Facebooknak is: Steve Stephens posztja (+18)ugyanis órákon át elérhető volt.

Fotó: Cleveland Police A férfi körözési fotója

„Kétségtelenül jobban kell dolgoznunk” – mondta a Facebook alelnöke, Justin Osofsky. A gyilkosságot Stephens nem élőben közvetítette, hanem utólag töltötte fel a videót, amelyen látszik, ahogy kiszáll a kocsiból, miután azt mondja: „Keressünk valakit, akit megölhetnék, itt van ez az öreg fickó” – majd néhány másodperc múlva a húsvéti ebédről hazatérő nagyapa, Robert Godwin holtan hevert a földön.

„El fogjuk kapni” – mondta Cleveland polgármestere a gyilkosról, akivel kapcsolatban egyelőre csak Godwin megölését tudni bizonyosan, az elmondott korábbi 12 gyilkosságot nem erősítették meg. Az FBI képviselője szerint azonban a további gyilkosságok elkerülése érdekében életbevágó Stephen mielőbbi elfogása. A rendőrség 50 ezer dolláros nyomravezetői díjat tűzött ki.