Lezuhant egy rendőrségi helikopter Törökországban

Lezuhant egy rendőrségi helikopter kedden a Törökország keleti részén fekvő Tunceli tartományban - írja a Reuters. A fedélzeten tizenketten, köztük hét rendőr, egy bíró, egy őrmester és a személyzet három tagja tartózkodott, egyikük sem élte túl a zuhanást.

A tartomány kormányzósága elmondta, a helikopter fél 12 körül szállt fel, néhány perccel később azonban elvesztették vele a kapcsolatot. Egyes médiaforrások szerint a személyzet egyik tagja a zuhanás után felvette a kapcsolatot a mentőszolgálattal, ő ekkor hét sebesültről beszélt.

Azt is hozzátették, hogy a katasztrófát valószínűleg a rossz időjárási viszonyok okozták. Ez utóbbi miatt a mentés is nehezen ment, annak ellenére is, hogy a hatóságok azonnal intézkedtek. A helyszínre érkező mentőcsapatoknak és katonai helikoptereknek csaknem négy óráig tartott elérni a jármű roncsait.