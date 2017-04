Megtalálták a szentpétervári robbantás szervezőjét

Orosz médiaértesülések szerint a kirgiz születésű Abror Azimov magára vállalta a szentpétervári metrón elkövetett robbantásos merénylet megszervezését - írja a BBC.

A 27 éves Azimov a kilencedik személy, akit a két héttel ezelőtti robbantással kapcsolatban letartóztattak. A robbantást a 22 éves, kirgiz születésű Akbarzon Jalilov követte el. A robbantásban több mint 50 ember sebesült meg.

Orosz titkosszolgátok korábban arra gyanakodtak, hogy Abror Azimov képezte ki Akbarzon Jalilovot. A rendőrség a Jalilov telefonjában talált adatok alapján azonosította be Azimovot. Bár Azimov két új telefont és SIM-kártyát is vett hétfőn, a hatóságok az egyik kártya aktiválása alapján be tudták azonosítani, hogy hol tartózkodik.