Orbán gratulált Erdoğannak

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is gratulált Recep Tayyip Erdoğannak a török elnök teljhatalmát eredményező alkotmánymódosítást lehetővé tévő török népszavazás eredményéhez a török Anadolu Agency hírügynökség cikke szerint – szúrta ki az Mno.hu.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tata Consultancy Services sajtótájékoztatóját követően kedden Budapesten arról beszélt, hogy Európának minden olyan veszélyforrást el kell kerülnie, ami a Törökországgal kötött migrációs megegyezés felrúgását eredményezheti, a halálbüntetést azonban az európai integrációban nem tekintik elfogadhatónak.

Szijjártó Péter a halálbüntetés törökországi visszavezetéséről szóló kérdésre válaszolva – Erdoğan azt mondta, ha nyer a szavazáson, bevezeti a halálbüntetést – hozzátette: aki az európai integrációs formákkal való szorosabb együttműködésre törekszik, tisztában kell lennie, hogy a halálbüntetést nem tartják elfogadhatónak az integrációban, írja az MTI.

A török választás eredményéről a külügyminiszter azt mondta, Magyarországnak „nincs más dolga”, mint tiszteletben tartani a választás eredményét. Szijjártó szerint nem szabad elfelejteni, hogy Európa a török elnök és kormány kezébe helyezte saját biztonságának kulcsát, amikor megkötötte a migrációs megállapodást. Ennek értelmében 3 milliárd euróért cserébe azt várja el a török kormánytól, hogy ne engedje a Törökország szomszédságából menekülőket vagy elvándorlókat Európa irányába.

Európának a legfontosabb, hogy nyugalom és stabilitás legyen Törökországban, mert addig lehet betartatni a megállapodást Ankarával. Senki sem szeretné, hogy adott esetben illegális bevándorlók százezrei, milliói induljanak Európa felé – mondta.

Erdoğannak először llham Aliyev azerbajdzsáni elnök gratulált – ő egyébként nemrég kinevezte a saját feleségét alelnöknek, amihez Orbán neje gratulált –, később pedig levélben is biztosította az elismeréséről a török elnököt. Szintén elnöki szintről érkezett a gratuláció Fehéroroszországból: Alekszandr Lukasenko „meggyőződését fejezte ki, hogy a népszavazáson elfogadott döntés tovább erősíti Törökország szuverenitását és függetlenségét”.

Kedden Donald Trump amerikai elnök is gratulált Erdoğannak, de a gratulálók között van Mahmúd Abbász palesztin elnök, a katari emír, illetve a pakisztáni államfő és a miniszterelnök is. Németország és Franciaország is legfelsőbb szinten reagált a népszavazás eredményére, ezekből a reakciókból inkább az látszik, hogy Angela Merkel és François Hollande aggódik Erdoğan személyi kultuszának további növekedésétől.

Külügyminiszteri szinten a macedónok, a szaúd-arábiaiak, az irániak, a szudániak, a kenyaiak és a britek is gratuláltak Erdoğannak.