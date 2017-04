Azért kapott békedíjat a menekültsziget polgármestere, amiért Magyarországon büntetés járna

Giusi Nicolini a dél-olaszországi Lampedusa szigetének polgármestere kapta az idén az Unesco által odaítélt Félix Houphouët-Boigny Békedíjat. A másik díjazott az Sos Méditerranée, a Földközi-tengeren migránsokat mentő civilszervezet.

Az Unesco szerint Giusi Nicolini 2012-es polgármesteri megválasztása óta mély emberséggel és elkötelezettséggel lépett fel a menekültválság megoldásáért. Lampedusa az az olasz sziget, ahová menekültek ezrei érkeztek, és amelynek partjainál sokan lelték halálukat is. Az Index korábban interjút is készített a polgármesterrel, amelyben Nicolini kikelt a magyar kormány menekültellenessége ellen is.

Lampedusa arról is ismert, hogy itt akart Berlusconi olyan viszonyokat teremteni, amely megágyaz a menekültellenes hangulatnak, és segíti újraválasztását. Az Orbán Viktor idegenellenes kampányához hasonló taktika azonban nem vált be, és Berlusconi megbukott a választáson. Erről a politikai hazardírozásról egy szakértő beszélt lapunknak.

Bebörtönzött újságírónak ajánlotta

A sziget polgármestere az olasz közrádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy a díjat azoknak dedikálja, akiknek nem sikerült átkelniük a tengeren, valamint Gabriele Del Grande olasz újságíró-bloggernek, aki elsőként jegyezte fel egy internetes honlapon a Földközi-tengerbe veszetteket. Gabriele Del Grandét jelenleg Törökországban tartják fogva engedély nélküli tudósítás miatt.

Paolo Gentiloni miniszterelnök Twitter-fiókján gratulált Giusi Nicolininek. Az olasz kormányfő szerint a díj bizonyítja, hogy Lampedusa polgármestere a "helyes oldalon áll".

Az Afrika és Olaszország közötti migráció útvonalán Európa legdélibb kapujának tartott Lampedusa szigete évtizedek óta a migránsok első állomásának számít, ahol több tízezren haladtak át. Lampedusa vizein 1988 óta harmincezren vesztették életüket. A szigeten korábban bevándorlótábor, jelenleg regisztrációs központ (hot spot) működik. Ferenc pápa első látogatása is Lampedusára vezetett 2013 júniusában. Nem sokkal később - 2013 októberében - 366 ember fulladt a tengerbe egy Lampedusánál felborult hajóról.

Az Index elutazott a szigetre, hogy a helyszínen számoljon be arról, hogyan fogadja egy 6000 lakosú sziget a menekültek tízezreit.

Sos Méditerranée: támadták a hatóságok is

Szicília szigetén van az Sos Méditerranée civilszervezet dél-európai központja. A 2015-ben Németországban alapított szervezet tavaly óta több mint 13 ezer embert mentett meg a Földközi-tenger nyugati medencéjében.

A szervezet ellen a szicíliai ügyészség vizsgálatot indított tevékenységének, illetve finanszírozásának átvilágítására: az Sos Méditerranée márciusban sajtótájékoztatón utasította el a vádakat, miszerint mentési munkájával az embercsempészeknek kedvezne. A szervezet hangsúlyozta, hogy forrásai magánadományokból származnak.

A Félix Houphouët-Boigny Békedíjban olyan személyek, magán- és köztestületek részesülnek, akik sokat tettek a béke elősegítéséért, védelméért és megőrzéséért. Az Unesco-békedíjának nevezett elismerésben részesült 1989 óta többek között Nelson Mandela, Simon Peresz, Jasszer Arafat és Francois Hollande is.