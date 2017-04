Jeges tekintetű magyar után folyik az olaszországi hajsza

A két gyilkosság miatt kommandósok seregei által üldözött, magyar származású, de szerb állampolgárságú Fehér Norbertet Olaszországban sokan csak úgy ismerték, Igor Vaclavic, vagy gúnynevén Igor, az orosz. Ezen az álnéven állították még bíróság elé is pár éve Ferrarában a 41 éves férfit, akiről hetek óta cikkezik az olasz sajtó.

Az il Resto del Carlino bolognai lap megszólaltatta a börtönlelkészt, aki jól emlékezett "Igorra" a börtönből. Tökéletes katonaként jellemezte, benne volt a kórusban és az imacsoportban is. A börtön falai között komolynak és csöndesnek tűnt, makulátlan volt a ruhája éppúgy, mint a viselkedése. De a lelkész mást is megfigyelt: sohasem látta őt nevetni, és sosem beszélt a családjáról sem. Fehér rablásért ült az olaszországi börtönben, 2015 tavaszán szabadult.

Szerbiában is körözik rablás és nemi erőszak miatt. Ez akkor derült ki, amikor az olasz rendőrök konzultáltak a szerb hatóságokkal. A rendőrség ezután a megbeszélés után, április 13-án hozta nyilvánosságra a szökevény valódi nevét, jelentette akkor az ANSA hírügynökség.

Az Olaszországban elkövetett gyilkosságokhoz használt fegyverét Fehér, úgy tudni, egy biztonsági őr kirablásával szerezte. Először április 1-jén ölt vele egy budriói kocsmában (videó a helyszínelésről itt). Az áldozat, az 52 éves Davide Fabbri a kocsma tulajdonosa volt. Amikor a támadó este fél tíz körül belépett, rögtön a pénzt követelte. A kocsmárost belökte a hátsó helyiségbe, talán azért, hogy ne vegyék a bár kamerái, amit tesz. Fabbri ellenállt, a két ember között dulakodás kezdődött. A kocsmáros megpróbálta kicsavarni a fegyvert a támadója kezéből, eközben több lövés is eldördült. Két vendég megsérült, de egyikük sem életveszélyesen.

A rabló végül agyonlőtte Fabbrit, akinek a felesége, Maria ott volt a helyiségben, végignézte a történteket. A fegyveres gyalog menekült el, anélkül, hogy bármit elvitt volna. Előtte még megfenyegette az asszonyt, hogy lelövi őt is.

Sosem felejtem el azokat a szemeket. Egy szemernyi sajnálatot sem láttam bennük

- mondta a feleség a bolognai lapnak. A támadó az arcát eltakarta, de az asszony annyit megfigyelt, hogy idegen akcentusa volt, a testalkata pedig alacsony, vaskos.

A második gyilkosságot pontosan egy héttel később követte el Fehér, április 8-án. Ezúttal az áldozat egy önkéntes természetőr, a 62 éves Valerio Verri volt. Megsérült a társa, egy helyi rendőr, Marco Ravaglia is, akivel vegyes párban járőröztek. A páros megállította Fehért egy ellenőrzőállomáson Marmorta és Moline között Bolognában, mire a férfi rájuk lőtt, majd a kocsiját hátrahagyva gyalog menekült el a mezőkön át, írta a Bologna Repubblica.

A rendőrség kezdettől fogva gyanította, hogy a két támadást ugyanaz az ember követte el, de azóta már erős bizonyítékaik is vannak erre. A kocsmában maradt hátra vérnyom a dulakodás miatt, a természetőr meggyilkolásának helyszínétől nem messze pedig találtak véráztatta holmikat, ruhát, kötszert. A DNS-s minták egyeztek, csakúgy, mint a két helyszínről származó ujjlenyomatok. Mindezek megfelelőjét megtalálták a rendőrségi adatbázisban is: Fehér álneve mellett. Így állt össze a kép.

A Fehér után folyó hajtóvadászat, amiben speciális rendőri egységek, helikopterek, drónok, kutyák is részt vesznek, Bolognára, Ferrarára és Ravennára is kiterjed. A gyanúsítottnál állítólag legalább két fegyver és 40 golyó van. A rendőrség szerint valószínű, hogy még mindig az úgynevezett "vörös zónában" van, egy nagyjából 40 négyzetkilométeres, mocsaras, erdős területen, amit csatornák szabdalnak, és sok ott az elhagyatott ház. Arrafelé is elég rossz idő van a napokban, ami megnehezíti a keresők dolgát, mert például elmossa szagnyomokat a kutyák elől.