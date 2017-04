Belehalt sérüléseibe a Putyint kritizáló orosz újságíró

Meghalt Nyikolaj Andruscsenko, 73 éves orosz újságíró, Putyin egyik legnagyobb kritikusa, írja orosz forrásokra hivatkozva a hvg.hu.

A Novij Petyerburg című lap társalapítóját március 9-én támadták meg Szentpéterváron, ahol súlyos sérüléseket szenvedett. Életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani és mesterséges kómába is helyezték, de nem tudott felépülni a támadásból.

Nyikolaj Andruscsenko

Támadóit azóta sem fogták el.

Andruscsenko azóta számít Putyin egyik legjelentősebb kritikusának, mióta a politikus 2000-ben hatalomra került. Emiatt 2007-ben börtönbe is került az újságíró és arról számolt be, hogy embertelen körülmények között tartották fogva. Később több eljárás is indult ellene, többek között rágalmazás, uszítás és a hatóságok megsértése miatt is.