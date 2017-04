Nem Észak-Koreához, hanem az ellenkező irányba hajózott a repülőgép-hordozó

Kiderült, hogy a USS Carl Vinson repülőgép-hordozó és kísérőhajói nem a Koreai-félsziget felé hajóztak az elmúlt másfél hétben, amikor Donald Trump amerikai elnök és az amerikai vezetés azt már belengette, hanem pont az ellenkező irányban vettek részt egy gyakorlaton.

Az amerikai haditengerészet április 8-án jelentette be, hogy az akkor Szingapúrnál járó USS Carl Vinson repülőgép-hordozó kíséretével a Koreai-félszigethez megy az észak-koreai atomprogram körüli feszültségek kiéleződése miatt. Erre ráerősített a Fehér Ház és Donald Trump elnök is, aki azt mondta, egy egész armadát küldenek.

A hadihajók viszont április 15-én, egy héttel a bejelentés után a Koreai-félszigettől messzebb, a Szunda-szorosnál voltak Indonézia közelében, és egy előre tervezett hadgyakorlaton vettek részt az ausztrál haditengerészettel közösen. Az Egyesült Államok Csendes-óceáni Parancsnoksága kedden jelezte, hogy a hadgyakorlatot elvégezték, csak az ausztráliai Perth kikötőjében tervezett látogatást fújták le. A hadihajók hamarosan tovább indulnak a Koreai-félsziget irányába.

A BBC szerint nem egyértelmű, hogy a USS Carl Vinson indulásának bejelentése szándékos megtévesztés volt-e, hogy nyomást gyakoroljanak Kim Dzsongunra Kim Ir Szen születésének szombati, 105. évfordulója előtt, vagy pedig kommunikációs baki miatt nem volt érthető, mikor érkeznek a hadihajók Észak-Koreához. A CNN-nek egy fehér házi forrás mindenesetre arról beszélt, hogy nem volt teljesen pontos a kommunikáció a Fehér Ház és a Pentagon között.

Az elmúlt hetekben különösen feszült lett a helyzet a Koreai-félsziget körül. Trump azt is kiírta a Twitterre, hogy ha Kína nem tudja kordában tartani Észak-Korea atomprogramját, akkor majd az Egyesült Államok lép. Észak-Korea viszont atomháborúval fenyegetőzött, ha megsértik szuverenitását.

A rezsimet megalapító Kim Ir Szen születésének 105. évfordulóján egy nagyszabású katonai parádén korábban nem látott új ballisztikus rakétákat mutattak be Phenjanban. Másnap Észak-Korea sikertelen rakétatesztet hajtott végre, a rakéta szinte rögtön indítás után felrobbant.

Mike Pence amerikai alelnök közben az elmúlt napokban Dél-Koreában járt, és felkereste a demilitarizált zónát is. Azt is kijelentette, hogy vége a Barack Obama alatt gyakorolt stratégiai türelemnek Észak-Koreával szemben. Viszont amerikai tisztviselők azt is hangsúlyozták, hogy elsősorban diplomáciai és gazdasági lépésekben gondolkoznak szövetségeseikkel és Kínával együtt, habár semmilyen lehetőséget nem zártak ki.

Észak-Korea ENSZ-nagykövetének helyettese hétfőn azzal fenyegetőzött, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a termonukleáris háború, az atomfegyver kifejlesztését pedig önvédelemnek nevezte. Phenjan azzal is fenyegetőzött, hogy akár heti rendszerességgel tesztelhetnek rakétákat, és totális háborúval fenyegetett, ha az Egyesült Államok katonai lépéseket tesz.

Amerikai források közben kedden jelezték, hogy májusban, egyébként az eredeti terveknek megfelelően tesztelni fogják a Dél-Koreába telepített THAAD rakétavédelmi rendszer első elemeit.