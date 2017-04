A török választási bizottság szerint nem történt csalás a népszavazáson

A török választási bizottság szerdán elutasította az elnöknek teljhatalmat adó népszavazási eredmény megsemmisítésére vonatkozó indítványokat – írja a Reuters.

A bizottság szerint három ellenzéki párt beadványait vizsgálták meg, és a hétórás megbeszélés végén tíz az egyhez arányban mindet leszavazták. Az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) jelezte, hogy nem adják fel, továbbra is jogi úton fogják támadni az eredményt.

Ahogy korábban írtuk, a vasárnapi népszavazáson 51,3 százalékkal az elnöki rendszerre szavazók nyertek, ezzel jóváhagyták a parlamentben már elfogadott alkotmánymódosítást, amivel 2019-től jelentősen kiszélesítik az elnök jogköreit, és Recep Tayyip Erdoğan lényegében teljhatalmat szerezhet. Erdoğan már be is jelentette: a halálbüntetés visszaállítása lenne az egyik első intézkedése.

Az ellenzéki pártok már rögtön a szavazás után csalásról beszéltek. Az is nagy vitát váltott ki, hogy a választási bizottság még vasárnap bejelentette, hogy mégis elfogadják azokat a szavazócédulákat is, amelyekről hiányzik a hitelesítő pecsét, kivéve, ha bizonyíthatóan a szavazóhelyiségen kívülről hozták. A kritikusok szerint már önmagában az megkérdőjelezi az eredményt, hogy a bizottság szavazás közben változtatta meg az ezzel kapcsolatos álláspontját, pláne az, hogy a döntés csalásra adott lehetőséget. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet választási megfigyelői is arra jutottak, hogy a népszavazás nem felelt meg a nemzetközi sztenderdeknek.

Szerdán az eredmény ellen tüntető 19 embert tartóztattak le a török hatóságok, szerintük azért, mert a tüntetők provokáltak, az elnöki rendszer kritikusai szerint viszont ez már az épülőben lévő autoriter rendszer újabb szintjének előszele.