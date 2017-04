Lövöldözés volt Párizs központjában, ketten meghaltak

Cikkünk folyamatosan frissül.

Lövöldözés volt csütörtök este Párizs központjában, a Champs-Élysées-n, a Franklin D. Roosevelt metrómegállónál. A sugárutat lezárták. Egy rendőr és a támadója meghalt - írja az MTI. A BBC szerint egy másik rendőr megsebesült a lövöldözésben.

A rendőrség szerint valószínű, hogy terrorcselekmény történt, és volt legalább egy másik támadó is. A közelben tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy kerüljék el a környéket.

A főváros központja fölött helikopter kering alacsonyan, mert valószínűleg üldözés folyik.

What we know about the #Paris shooting:

-Police officer killed

-One suspect shot dead

-Central Paris in lockdown https://t.co/9WiomO0lQW pic.twitter.com/7KIODQ6eB7