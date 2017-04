Megkéseltek négy embert Tel-Aviv egy előkelő sétányán

A rendőrség letartóztatta azt a 18 éves, ciszjordániai palesztin férfit, aki vasárnap délután késsel megtámadott négy embert Tel-Aviv tengerparti sétányán, a Hayarkon utcán a Leonardo Beach Hotel közelében - írja az Ynet. A rendőrség szerint az elkövetőnek nacionalista motivációi lehettek, és a késelés valószínűleg terrortámadásnak minősül.

A támadó négy embert sebesített meg könnyebben: egy ötvenéves nőt, egy hetvenéves férfit és két másik férfit. A kiérkező mentősök ellátták a sérülteket, majd az Ichilov Kórházba szállították őket.

Másfél éve számoltunk be arról, hogy az izraeliekkel szembeni legújabb palesztin ellenállási hullám új taktikát követ: önjelölt merénylők – nem is feltétlenül terrorista csoportok aktív tagjai – rendőrökre, katonákra és civilekre támadnak késsel az utcán, buszon, főként Jeruzsálemben, de az ország más részein is. 2015 októberében volt olyan nap, amikor öt ilyen támadásban hárman haltak meg és huszonnégyen sebesültek meg.