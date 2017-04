Nem vicc: Szaúd-Arábiát beszavazták az ENSZ nőjogi bizottságába

A genfi székhelyű, az ENSZ emberi jogi tevékenységét figyelő csoport civil szervezet, a UN Watch elmarasztalta a nemzetközi szervezetet, amiért az beszavazta a nőjogi bizottságába Szaúd-Arábiát. Ez az az ország, ahol a nők nem vezethetnek autót, csak férfi gyámjuk engedélyével utazhatnak, tanulhatnak, házasodhatnak. Még egy bankszámlát sem nyithatnak engedély nélkül.

A civilek a világ leginkább nőgyűlölő országaként hivatkoznak a közel-keleti országra és érthetetlennek tartják, hogy miért szavazták meg az országot abba az új nőjogi bizottságba, amely 2018-tól 2022-ig fogja felügyelni a nők, a női jogok helyzetét az egész világban.

A márciusban megalakult szaúdi nőtanácsban egyetlen nő sem foglalhatott helyet...

Megválasztani Szaúd-Arábiát, hogy védelmezzék a női jogokat olyan, mintha megválasztanánk egy piromán gyújtogatót a tűzoltóság parancsnokának

– mondta a UN Watch igazgatója Hillel Neuer. A férfi gyámsági rendszer mellett azt is kiemelte, hogy az országban a nőknek tilos autót vezetniük. A voksolás titkos volt, nem tudni melyik országok szavazták be a szaúdiakat a bizottsága, de a számítások alapján ez csak úgy sikerülhetett, ha legalább öt EU-s ország is igennel szavazott.