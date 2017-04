Az oroszok meghekkelték a dán fegyveres erőket is

Két éven át hozzáférnek a dán fegyveres erők (Danish Defence, ebben benne van a külföldi és a katonai hírszerzés is) bizonyos tagjainak emailjeihez orosz hekkerek, mégpedig ugyanaz a a csoport, amely az amerikai Demokrata Pártot is meghekkelte, közölte a Berlingske című dán lap.

A lap azt írja, 2015-ben és 16-ban fértek hozzá a levelekhez. (Ezt a magyarokkal is megpróbálták, erről itt írtunk.) A dán hírszerzés szerint az oroszok által megszerzett információ akár arra is használható, hogy zsarolással ügynökké tegyenek valakiket. A dán védelmi miniszter, Claus Hjort Frederiksen

nagyon kritikus helyzetnek nevezte az ügyet.

A hekkercsapat az ATP 28 névre hallgat, de Fancy Bearként is ismertek. Itt írtunk róluk egy csomót.

A dánoknál elvileg nem fértek hozzá minősített, azaz titkos adatokhoz, például fegyverekről, de akkor is komoly kockázatot jelenthetnek az oroszokhoz jutott információk. Nem csak a zsarolás miatt, hanem azért is, mert a meghekkelt fiókokból küldhettek is levelet, hogy még több kompromittáló adathoz jussanak hozzá.

Azt nem csak az elemzők, hanem konkrétan a dánok is kimondták, hogy a hekkerek orosz állami támogatásáról van szó. A miniszter úgy fogalmazott: "ez nagyon kontrollált. Nem kis hekkercsoportok, amelyek a móka kedvéért csinálják. Az orosz rezsimhez vagy hírszerzéshez köthető elemekről van szó".

Azt nem árulta el, hogy a dán védelemnek pontosan mely része kapott hekkertámadást, és kik érintettek. Kiderült az is, hogy a hekkerek a dán védelemben és a külügyminisztériumban is próbáltak bejutni szerverekbe és gépekbe, de nem jártak sikerrel.

A támadásról beszámoló jelentés szerint azért lehettek sikeresek ezek, mert a fenyegetések ellenére nem szigorították elég hamar a dán illetékesek a kibervédelmet. Azóta ezt megtették. A miniszter az erről szóló januári bejelentésen úgy fogalmazott, hogy "félelmetes" az államilag kontrollált orosz hekkercsapatok támadásának kockázata.