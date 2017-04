Hollande tévébeszédben állt ki Macron mellett

François Hollande leköszönő elnök is beállt az első fordulót megnyerő Emmanuel Macron-t támogatók közé, és a tévében elmondott beszédében jelentette be, hogy rá szavaz a francia elnökválasztás május 7-i második fordulójában. Hollande azt mondta, Marine Le Pen továbbjutásával a szélsőjobboldal Európa szétszakításával fenyeget, és alapjaiban osztaná meg Franciaországot.

Már vasárnap elkezdtek összezárni a francia politikusok Macron mögött, és a második helyen továbbjutó Le Pen ellen. Közben egyébként megérkezett a végeredmény is, minimálisan nőtt a különbség a 24,01 százalékkal élen végző Macron, és a 21,30 százalékot szerző Le Pen között.

A konzervatív, 20,01 százalékkal harmadik helyen végző François Fillon már vasárnap este, veresége elismerésekor azt mondta, hogy a szélsőjobboldal ellen, és Macron mellett kell szavazni. A szocialisták, és centrista politikusok is bejelentették, hogy Macron-t támogatják, aki korábban Hollande tanácsadója, majd gazdasági minisztere volt, mielőtt a népszerűtlen elnöktől eltávolodva saját mozgalmat indított En Marche! (Előre!) néven.

A Fillon-tól alig lemaradva, 19,58 százalékkal a negyedik helyen végző Jean-Luc Mélenchon álláspontja azonban továbbra sem ismert. A sok fiatalt is megszólító szélsőbaloldali jelölt várhatóan egyeztet az aktivistáival, és nem kizárt, hogy érvénytelen szavazásra, vagy otthon maradásra buzdít majd.

A kiesettek szavazói is Macron felé húznak

A második fordulóban egyértelműen Macron az esélyes, az Ipsos Sopra Steria vasárnap esti gyorsfelmérésében 85 százalék biztosnak mondta magát döntésében, és eszerintMacron 62 százalékot kapna, Le Pen pedig 38-at. A többi hasonló pollban is legalább 20 pontos Macron előnye.

Az Ifop-Fiducial felmérése szerint pedig

a csak 6,3 százalékot szerző Hamon szavazóinak négyötöde Macron-t választja majd.

Jean-Luc Mélenchon szavazói közül 51 százalék Macron-t, 19 százalék Le Pent támogatná.

Fillon szavazói közül 41 százalék a volt szocialista minisztert, minden harmadik a Nemzeti Front elnökét preferálja.

Új kampány kezdődik

„A választást még nem nyertük meg, és össze kell hoznunk az embereket a győzelemhez" – mondta Richard Ferrand, Macron En Marche! (Előre!) mozgalmának főtitkára. Macron az 1915-ös örmény népirtásról tartott megemlékezésen jelent meg először nyilvánosan az első forduló után Párizsban.

Miközben a párizsi Place de la République-on több százan tüntettek a Nemzeti Front ellen, Le Pen már újra is kezdte a kampányt, és gyengének nevezte Macron-t, aki nem tudná megvédeni a franciákat a terrorizmustól. „Radikális Európa-párti, teljesen a nyitott határok mellett áll. Szerinte nem létezik olyan, hogy francia kultúra" – mondta Picardie-ban.

Le Penék kifejezetten rá akarnak majd menni a Macron-tól felfogásban nagyon távol álló Mélenchon szavazóira. Erről beszélt Steeve Briois, a Nemzeti Front alelnöke is. "Mélenchon szavazói dühösek. Sok mindenben egyetérthetnek velünk" - mondta az AP-nek.

Mindkét kampánycsapat jelezte azt is, hogy részt akar venni a jelöltjük május 3-án a France2 és a TF1 szervezésében a két forduló közötti tévévitán.

A nagy pártok próbálnak számot vetni

Közben a jobboldali A Köztársaságiaknál (Les Républicains) és a szocialistáknál is megkezdődött a számvetés az eredménnyel, és a felkészülés a június 11-én és 18-án tartott nemzetgyűlési választásokra. 1958 óta először nem tudott bejutni a hagyományos nagy pártok egyik jelöltje sem a második fordulóba, amivel a politikai elit is nagy pofont kapott. Ahogy várni is lehetett, Fillon bejelentette, hogy háttérbe húzódik. „Új harc kezdődik, és biztos vagyok benne, hogy A Köztársaságiak Franciaországnak kedvező eredményt érnek majd el" – mondta.