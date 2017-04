A törökök nemrég még náciztak, most már szükségük van a németekre

Március eleje óta eléggé feszült volt a viszony Ankara és Berlin között, Erdoğan több alkalommal is lenácizta a németeket, miután az országban több népszavazáspárti kampányrendezvényt is betiltottak.

Április 16-án aztán megtartották a népszavazást az elnöki rendszer bevezetéséről, ami az igenek győzelmével zárult. Most úgy tűnik, teljes hátraarcot csináltak a törökök, a nácizás helyett ugyanis gazdasági segítséget kérnének a németektől - írja a Local.

Úgy vélem eljött az idő, hogy visszatérjünk a normális állapothoz a kapcsolatunkban.

- mondta Mehmet Simsek, török miniszterelnök-helyettes hétfőn a Bildnek. Azt is hozzátette, hogy a G20-országok pénzügyminisztereinek múlt heti találkozóján szó volt Törökország gazdaságának talpra állításáról is, amihez szükségük van Németországra. Ez utóbbi egyébként nem meglepő, hiszen a legfontosabb kereskedelmi partnerükről van szó, de az elmúlt hónapok eseményei alapján minimum érdekes kijelentés.

Emellett azt is fontos kiemelni, hogy a két országnak abban a menekültügyi egyezményben is együtt kell működnie, melyben Törökország 3 milliárd euróért cserébe megígérte, hogy leállítja a Görögországba irányuló menekültáradatot. Ez azért különösen érdekes, mert Erdoğan nemcsak nácizott, hanem ennek az egyezménynek a felrúgásával is fenyegetőzött – bár valószínűleg csak a kampány miatt.

A német parlament érthető módon szkeptikusan fogadta a dolgot. Özcan Mutlu, a Zöldek török-német politikusa elmondta, nem égettek fel minden hidat a két ország kapcsolatában, de Simsek nem tehet úgy, mintha nem történt volna semmi. Mutlu emellett a die Welt Isztambulban fogvatartott tudósítóját, Deniz Yüceltis felemlegette, a németek ugyanis ezzel az üggyel kapcsolatban számtalanszor kifejezték nemtetszésüket, de lényegi előrelépés igazából sosem történt.

A német cégek akkor fognak a törökökhöz menni, ha biztosak lehetnek abban, hogy nem lesznek kiszolgáltatva az állami önkénynek.

- mondta a politikus. Szerinte egyébként az sem biztos, hogy Simsek tud változtatni Erdoğan Európához való hozzáállásán.