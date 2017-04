Aszad aknavetőkkel lőtt át Törökországba

A damaszkuszi rezsim erői által uralt területről lőtték szerdán aknavetőgránátokkal a török hadseregnek a Szíriával határos dél-törökországi Hatay tartományban lévő egyik katonai előőrsét - közölte a török hadsereg, amely szerint válaszul megtorló csapásokat mértek.

A török hadsereg továbbá közölte azt is, hogy egy szintén Hatay tartományban lévő másik katonai támaszpont ellen is aknavetőgránát támadást hajtottak végre a nap folyamán Szíriából. Ez utóbbiért a szíriai kurd Népvédelmi Egységek (YPG) milíciát okolták.

A török hadsereg hozzátette: egyik aknavető-támadásnak sem voltak áldozatai.

Török harci repülőgépek kurd harcosok állásaira mértek légicsapásokat keddre virradóra Észak-Irakban és Szíria északkeleti részén - tájékoztatott a török hadsereg, amely szerint ezzel a hadművelettel akadályozzák meg a kurd harcosok, fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok beszivárgását Törökországba. A bagdadi kormány elítélte az iraki területen végrehajtott török katonai akciót. A bombázásokban mintegy 70 kurd milicista vesztette életét.

A hadsereg közleménye szerint a török harci gépek csapásokat mértek az északi-iraki Szindzsár-hegységben, illetve az északkelet-szíriai hegyvidéki területekre, ahol a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) nevű terrorszervezet lázadói rejtőzködnek.

