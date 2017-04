Kihajózott Kína első saját gyártású repülőgép-hordozója

Az új hadihajónak, amit ma bocsátottak vízre az északkeleti Dalian kikötőjében, egyelőre nincs neve, és 2020-ra tervezik a hadrendbe állítását. Kínának ezen kívül egy orosz gyártású, Ukrajnától vett és átalakított, több mint 25 éves repülőgép-hordozója van.

Az új hordozót 2013-ban kezdték építeni. Hagyományos (tehát nem nukleáris) meghajtású, és más gépek mellett a kínai J-15 harci gépek használják majd.

A hajó a BBC elemzése szerint részben a Szovjetunió hasonló hordozóinak tervein alapul. Technológiailag nem éri el az USA tíz jelenleg is használt hordozójának szintjét, de ezzel együtt is fontos előrelépést jelent, annál is inkább, mert nyilvánvaló, hogy Kína további hordozókat kíván építeni.

Az új kínai hordozóról a világsajtó egyértelműen az Észak-Korea partjainál felsorakozó, a diktatórikus ország jelentette nukleáris fenyegetést felszámolni kívánó amerikai flotta ütőereje kontextusában ír: Kína pontosan ilyen, globálisan bevethető tengeri haderőt kíván kiépíteni.