Nem szorult Orbán fejszéje a brüsszeli fába

Nem érte meglepetés Orbán Viktort az Európai Parlamentben, ahol a lex CEU és a civiltörvény miatt vették elő a kormányt. Orbán a szűk két órás vita utáni sajtótájékoztatón is elégedettnek tűnt: elmondta amit akart, kitűnt, hogy vannak az EP-ben olyanok, akik egyetértenek vele, és szerinte jogi úton meg is fogja tudni védeni álláspontját.

Többen voltak kíváncsiak Orbán Viktor sajtótájékoztatójára, mint az azt megelőző vitára az EP-ben, ahol a 750 fős ház harmada sem volt jelen.

Orbán szerint miután elhangzottak a vitában a Magyarországgal kapcsolatos régi fajta vádaskodások, aktuálisabb kérdések következtek, amelyekben viszont jól el tudta mondani véleményét. Ezért bízik abban, hogy az Európai Bizottság felvetéseire, amelyek szerint a magyar kormány félreértelmezi az uniós irányelveket, érdemben fognak tudni válaszolni.

A CEU-ról a sajtótájékoztatón is kevesebb szó esett, annál több Soros Györgyről, akiről Orbán látható felszabadultsággal beszélt:

milliók szenvedéseiből meggazdagodott spekuláns,

akivel nem biztos, hogy helyes az EU politikusainak a legmagasabb szinten találkozni,

akinek hálózata a kormánnyal és a társadalom többségével szembemenő migránspolitikát akart folytatni.

Beszédébe magától értetődően simultak bele olyan kifejezések, hogy "Soros György fényt kapott", így láthatóvá vált, hogy mit csinál – amivel a legnagyobb természetességgel vázolta fel a sötétben bujkáló háttérhatalom képét.

Bár az EU politikusainak magas szintű találkozóit Soros Györggyel pár mondattal korábban kifogásolta, elismerte, hogy

2010-es találkozójuk után ő maga további találkozókat kezdeményezett, ám ezek nem jöttek létre.

A CEU ügyében elég nyugodt

Orbán szerint a CEU ügye megőrizhető jogi mederben, és ott meg is fogja tudni védeni álláspontját, mert a kifogások technikai jellegűek.

"Az igazi kérdés a menekültkérdés, ebben állunk ellentétben Soros birodalmával, az NGO-kkal és az Európai Bizottsággal" – mondta Orbán, nem először egyértelművé téve, hogy emiatt ment neki a civil szervezeteknek – bár ezt Orbán az átláthatóság erősítésének nevezte, úgy téve, mintha a támogatások a jelenlegi szabályozás alapján követhetetlenek lennének.

Minden egyéb kérdés, az egyetemek ügye, az NGO-k helyzete, a demokrácia szintje mellékesen kapcsolódik a fő kérdést jelentő migrációhoz.

Orbán állítása szerint egyébként nem kezdett volna konfliktusba a civil szervezetek kapcsán. Attól a tartott, ami be is következett, hogy "Soros hálózata" akcióba lép. "Tudtuk, hogy nagy fába vágjuk a fejszénket" – mondta Orbán némiképp a brüsszeli vitanapot is minősítve, hogy meglátása szerint egyelőre a fejsze nem szorult bele a fába.

Ha keletről lehet, akkor nyugatról is

Orbán szerint az EU-ban is aggódnak azért, mert vannak véleményformáló erők, amelyek nem működhetnének külső anyagi forrás nélkül. "Igaz, ilyenkor orosz pénzekről beszélnek" – mondta Orbán, megjegyezve, hogy ezek szerint azért az ilyenfajta informális befolyást el tudják képzelni Brüsszelben is. Márpedig, ha keletről lehetséges, akkor Nyugatról, egy "hedge fund spekulánstól" sem lehetetlen – vont párhuzamot a kormányfő.

Orbán elégedett lehet, pártcsaládja, az Európai Néppárt vezetőjétől nagyobb fejmosást is kaphatott volna, Manfred Weber azonban meg is védte őt. Elejét véve az EPP-n belüli lázadásnak, gyorsan egy szovjet párhuzammal jött elő: ott nem lehettek a fővonaltól eltérő vélemények, az EPP azonban nem ilyen hely, és nem hagyja magát felszalámizni a szocialisták által. Orbán tehát bizonyos abban, hogy az EPP a kifogások ellenére sem veti ki magából a Fideszt.

Nem mehetünk a brexitklubba

Arra a kérdésre, hogy tervezi-e népszavazás kiírását az uniós tagságról, miután az euroszkeptikus Nigel Farage meghívta a brexitklubba, azt mondta, hogy "nekünk itt van a helyünk, nem egy sziget vagyunk, egy kontinensen élünk, és ide tartozunk." Magyarország érdeke az együttműködés, irracionális az elszigetelődés politikája. Hozzátette, hogy a magyarok több mint 70 százaléka azt gondolja, hogy az EU-tagság a helyes. Viszont nem lehetünk néma gyerekek, részt akarunk venni a demokratikus vitákban, mondta.

A brüsszelező kormány vezetőjétől szoktatlanul Orbán kijelentette: az EU a szabadság földje.

Kipenderíteni nem nagy kunszt

Orbán elmondta, hogyan lett pártja a liberálisok után a néppárti frakció tagja. Helmuth Kohl kancellár támogatta az átlépést, ami várakozási idő nélkül zajlott le. Orbán szerint természetes folyamat eredménye volt ez, hiszen ahogy szélesedett a párt bázisa egyre több nemzeti érzelmű tagja is lett. Amikor összedőlt a konzervatív politikai oldal Magyarországon, nem tehettek többé úgy, mintha liberális párt lennének, a liberális múltjuk ellenére sem.

Ezért nincs mit kezdenie a liberális múlttal kapcsolatos számonkéréssel, ahogy a nyugati liberálisok vádjaival sem. Guy Verhofstadt benne ülve a tutiban, Brüsszelből, anélkül, hogy látott volna diktatúrát, nem értheti meg a magyar helyzetet. A meg nem értésből származik a düh, amely miatt az embert a személyében támadják úgy, ahogyan a kocsmában nem tennék, mert annak következménye lenne – mondta, lényegében legyávázva az ellene kikelő képviselőket. Orbán szerint "nem nagy intellektuális teljesítmény azt mondani kifele", ahelyett, hogy megpróbálnák megérteni a magyarországi-, és szélesebb összefüggésben a közép-európai helyzetet.

Ez a két kultúra nem keveredhet

Orbán szerint tévedés azt hinni, hogy az állam és egyház szétválasztásán alapuló európai berendezkedés és az ezt elutasító – beszédében meg nem nevezett muszlim – kultúra képes az összeolvadásra. Ebből nem jöhet létre egy jobb minőség. "Aki beengedi a migránsokat, annak számolnia kell azzal, hogy gyerekei és unokái egy más világban fognak élni. Nem mondom, hogy ez rossz vagy jó, csak ne akarják ránk kényszeríteni. Néhány évtized múlva meglátjuk, kinek van igaza" – mondta váratlan bizonytalanságot csempészve beszédébe.

Megismételte korábbi álláspontját a menekültügy kezeléséről:

a tranzitzónával Magyarország a schengeni határvédelmi kötelezettségeinek tesz eleget,

enélkül nyugatra mennek tovább az érkezők, anélkül, hogy eldőlne, illegális vagy legális migránsok,

akik egyébként is hét biztonságos országon jutnak át Szíriától Németországig, márpedig elfogadhatatlan, hogy a menekült "a la carte" válogasson az országok között,

mindezzel Magyarország Ausztriát, Németországot és Svédországot védi

Ezúttal is elmondta, hogy az EU-nak nem a menekültek befogadását és elosztását kellene automatikussá tennie, mert az csak újabb bevándorlást generál, hanem ott kellene segíteni, ahol a baj van. Új elem volt, amit mellékesen említett meg: a „Hungary Helps” alapítványt, amelyen keresztül a Magyarország rengeteg költségvetési pénzt és önkéntest juttat a segítségre, fejlesztésre szoruló területekre. Igaz,

a Hungary Helpsnek nincs sok nyoma, a kormány sem beszélt eddig erről,

legfeljebb a keresztény közösségek megsegítéséről.

Itt nem lesz csecsen elégtétel

Törökországról azt mondta, gratulált Recep Tayyip Erdogannak, aki a törökországi népszavazáson megerősítette elnöki hatalmát és alaposan átrendezi a köztársaság atatürki örökségét. Szerinte ahelyett, hogy Törökországban az EU a demokráciát kéri számon, sokkal fontosabb az ország stabilitása.

Először nyilatkozott Orbán a Magomed-ügyről. A kormány eddig nem reagált arra, hogy egy orosz állampolgár a Youtube-ra tett videón mutatta meg, hogy Komáromy Gergő bocsánatot kért a szovjet emlékmű megdobálásáért.

„Utasítottam a belügyminisztériumot, hogy járjon utána az ügynek, bár nem vertük nagy dobra” – mondta Orbán a Magomed-ügy kapcsán. A kormányfő szerint nem fordulhat elő, hogy akár magyar magyart, "de az meg pláne nem" fordulhat elő, hogy külföldi magyart fenyegessen meg, akár keletről, akár nyugatról jött az illető.