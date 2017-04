Keresztények, raus! Német ISIS-feliratokat fotózott a magyar püspök Irakban

Nemrég tért haza Irakból Fabiny Tamás evangélikus püspök, a Lutheránus Világszövetség Közép-Kelet Európai régiójának alelnöke. A püspök az Ökumenikus Segélyszervezet küldöttségének tagjaként járt az országban. Fabiny Tamás olyan területen is járt, amelyet nemrég szabadítottak fel az Iszlám Állam fennhatósága alól.

A Moszulhoz közeli, korábban keresztények lakta Batnayába és Telskoffba is eljutott a delegáció, ahová az elmúlt hetekben nem mehettek civilek. "Batnayáról, a teljesen szétbombázott kísértetvárosról a minket kalauzoló Emmánuel atya, az asszír keleti egyház papja azt mondta: ezt úgy képzeljük el, mint a második világháborúban lebombázott Drezdát" - mondta az Indexnek Fabiny Tamás.

Több ellenőrzőponton át jutottak el a lakatlanná vált városba, ahonnan nemrég űzték ki az Iszlám Állam harcosait. A kisváros keresztény temploma viszonylagos épségben maradt meg, az ISIS-nek valószínűleg már nem volt ideje felrobbantani az épületet. A templom falán azért otthagyta kéznyomát az iszlamista terrorszervezet.

"Az iszlám földjén soha nem lesz helye a keresztnek" - írták arabul a falra. Fabiny Tamás meglepő módon német nyelvű ISIS-feliratokat is felfedezett a templomon (ismert, hogy Németországban felnőtt vagy ott tanult emberek is csatlakoztak az Iszlám Államhoz).

"A kereszt átkozott rabszolgái! Semmi keresnivalótok az iszlám földjén. Vagy eltakarodsz, vagy megölünk!" - volt olvasható az egyik német feliraton. A másik, szintén német nyelvű fenyegetés így szólt:

A kereszt átkozott rabszolgái! Takarodjatok, takarodjatok! Nem tartoztok ide! Levágunk titeket mind, mocskos hitetlenek.

A romos templomban istentiszteletet is tartottak, amelyen Fabiny Tamás is prédikált, és újra felszentelték azt. Az istentiszteletre eljöttek azok az egykor a városban élő keresztények, akik már korábban elmenekülni kényszerültek otthonukból. Megrendítő látvány volt végig járni a rommá lőtt várost, mondta Fabiny Tamás.

A kijelölt utakról nem volt tanácsos letérni, mert még nem aknamentesítették a területet. A romos lakásokba benézve széttört tévéket, bútorokat, szétdobált iratokat, családi képeket, félig elégett Jézus- és szentképeket is lehetett látni, mondta a püspök.

Nagy kontraszt volt ehhez képest, hogy a pusztulás kellős közepén az élet jelei is megmutatkoztak, mondta Fabiny Tamás. A város főterén pikniket tartottak, ahol fiatalok táncoltak és énekeltek. Jelenleg azt mérik fel, egyáltalán lehetséges-e ismét lakhatóvá tenni és újjáépíteni várost.

A delegáció egy hatalmas menekülttáborba is ellátogatott. A Dahúk közelében lévő óriási menekülttábor fenntartásában a Lutheránus Világszövetség is részt vesz, mondta Fabiny Tamás. A püspök kiemelte: itt három vallás képviselői élnek egymás mellett, muszlimok, keresztények és egy helyi vallás képviselői. A táborban több helyen is kifüggesztettek olyan táblákat, amelyek a vallások békéjére szólítottak fel.

A táborban főleg nők és gyerekek élnek. Külön gyermekbarát területet is berendeztek, ahol foglalkozásokat tartanak, és segítséget nyújtanak a háború miatt traumatizált nőknek, akik elvesztették családjukat vagy akiket megerőszakoltak. Ezen a területen nem szokványos, hogy a hatalmas tábort egy helyi keresztény nő vezeti.

Fabiny Tamás Keveházi Klárával, az Ökumenikus Segélyszervezet fejlesztési és humanitárius igazgatójával járt Irakban. Az Ökumenikus Segélyszervezet 2003-ban indította első iraki segélyprogramját, majd 2014-2015-ben az Iszlám Állam térnyerése után belső menekülteket és szír menekülteket, illetve helyi közösségeket segélyezett, köztük a különböző keresztény közösségeket, melyek néhány nap leforgása alatt kényszerültek elhagyni a korábbi lakhelyüket.

A segélyszervezet 2016 júniusában Erbilben megnyitotta a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával létrehozott képviseletét. Itt két helyszínre delegált magyar munkatárs, és három helyi segítő folyamatosan dolgozik a menekültek támogatásán, és a humanitárius és fejlesztési programok végrehajtásán.

