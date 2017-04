A vonakodó first lady helyett Trump lánya robbant be a porondra

Beigazolódni látszanak a jóslatok az új amerikai elnökhöz legközelebb álló két nő pozícióiról. A Donald Trump-elnökség első száz napja után úgy tűnik: Amerika „first daughtert" kapott first lady helyett. Melania Trump egyelőre alig mutatott magából valamit, még abban az egyetlen ügyben, az internetes zaklatás ügyében sem hallatta a hangját, amiről régebben azt mondta: fontos a számára. De az elnök lánya már most nyilvánvalóan jóval több a háttérben meghúzódó bizalmas tanácsadónál. Ivanka Trumpnak hivatalos posztja és saját irodája van a Fehér Házban, Angela Merkel már személy szerint őt hívta meg magához.

Szombaton van éppen száz napja, hogy Melania Trump kiírta a Twitterre:

Mélyen megtisztelve érzem magam, hogy first ladyként szolgálhatom ezt az országot.

Január 21-e volt, a legelső poszt született meg ezzel az új amerikai elnökfeleség hivatalos Twitter-oldalán. Januárban egyetlen másik poszt sem követte.

Bár a teljes némaság azóta oldódott, a Twitterre például már olykor naponta többször is posztol, Melania Trump még mindig az a távolban meghúzódó first lady, akinek a külsejével, a ruháival, mimikájával és testbeszédével sokkal többet foglalkozott eddig a sajtó és az internet népe, mint bármivel, amit az első száz napban tett vagy mondott. És amikor visszahúzódásról beszélünk, itt jóval többről van szó, mint hogy Melania Trump nem költözött be azonnal a férjével a Fehér Házba, hanem úgy döntött: az aranyban fürdő New York-i luxusotthonukban marad 11 éves fiukkal, Barronnal az iskolaév végéig.

Mélyről indult

Az tény, hogy Melania Trump meglehetősen keserves pozícióból indult. A modern idők legnépszerűtlenebb elnökfeleségeként kezdte életének minden valószínűség szerint legembertpróbálóbb időszakát, és vette át a stafétát Michelle Obamától, aki népszerűsége csúcsán hagyta ott a Fehér Házat, két, nagyobb botrányoktól mentes ciklus után, nők és gyerekek millióinak kedvenceként, példaképként, lényegében popkulturális ikonként.

Nemcsak a népszerűséggel, a lelkesedéssel is volt némi baj Melania Trumpnál, vagy legalábbis úgy látszott. Bár ő ezt mindig tagadta, sokan azt gyanították, hogy soha nem akart first lady lenni, és a kampány alatt valójában rettegett attól, hogy Trump akár győzhet is. A Vanity Fair áprilisi portréja szerint a férje politikai ambíciója az akarata ellenére való volt, ő valójában csak annyira vágyott volna, hogy legyen egy luxuslakása, ahol békében hódolhat a hobbijainak, a pilatesnek és a divatlapok olvasgatásának.

A lap megszólaltatta Barron pár iskolatársának szüleit, akik szerint a választás előtti napokban Melania Trump soványnak, fáradtnak és szomorúnak tűnt. A kampányban sem volt túl aktív, ritkán csatlakozott a férjéhez a rendezvényeken, beszédet alig mondott, amibe belejátszott a plágiumbotrányba torkollt, balul elsült próbálkozás is.

Ez az eset valószínűleg hozzájárult ahhoz is, hogy az egyébként is

óvatosnak, bizalmatlannak, körültekintőnek tartott first lady ezerszer is meggondolja, mielőtt legközelebb nyilvánosan tesz vagy mond valamit.

Az első 100 napban nem is követett el nagy hibát, sőt.

„Szabadítsátok ki Melania-t"

Ha a népszerűséget nézzük, Melania Trump egyáltalán nem teljesített rosszul eddig. A siralmas indulóhelyzetből a CNN és az ORC közvélemény-kutató intézet közös felmérése szerint márciusra felküzdötte magát odáig, hogy az amerikaiak többsége (a 36 százalékos kezdőállapothoz képest 52 százaléka) már jó véleménnyel van róla. A többiek: 32 százalék rosszat gondol róla, 12 százaléknak nincs véleménye, 3 százalék pedig állítása szerint soha nem is hallott a first ladyről.

A népszerűség javulásába belejátszhatott az a sajnálattal keveredő rokonszenv, ami Trump rovására zúdult a first ladyre rögtön a beiktatás után. A „free Melania" hashtag felrobbantotta a netet, miután mindenki szemtanúja lehetett, hogyan hagyta tapintatlanul hátra a férje, amikor megérkeztek a Fehér Házban Obamáékhoz a beiktatás előtti ankétra, és felkapták a grimaszt is, hogyan olvadt le pillanatok alatt a mosoly az arcáról, mihelyt Trump hátat fordított neki.

De az első közös táncuk alatt sem azt olvasták ki Melania Trump testbeszédéből, hogy jól érezné magát az adott szituációban.

Mit üzent a portréval?

A beiktatási ünnepségeken kívül volt még egy alkalom az elmúlt száz napban, amikor a sajtó Melania Trump testbeszédének és külsejének aprólékos elemezgetésével volt elfoglalva: amikor április 3-án megjelent a first lady első hivatalos portréja. A fotózáshoz fekete Dolce és Gabbana kabátkát vett fel kis fekete kendővel, a karját maga előtt keresztbe fonta, az ujján hatalmas gyémántgyűrű ragyogott. Az elemzők szerint minden részletnek üzenetértéke van, ki lehet következtetni belőlük, milyen first ladyt is kapott Amerika.

A Washington Post elemzése például azt emelte ki, mennyire művivé photoshopolták a celeb-és divatfotós Régine Mahaux képét. Melania Trump arcán nemhogy szarkalábak, de még pórusok sincsenek. A testtartása erőt sugároz, magabiztos, de egyben zárkózott, és nem mosolyog.

Rögtön jöttek az összehasonlítások is az elődök első hivatalos fotóival. Michelle Obamáéval például a hasonlóságok ott nagyjából el is fogytak, hogy mindketten feketét viseltek. Őt annak idején épp a kép informalitása miatt kritizálták, például azért, mert a védjegyévé vált izmos karja teljes egészében látszott ujjatlan ruhájában. Melania Trump portréja Laura Bush-éra már jobban emlékeztet, ő – szintén feketében – ugyancsak összevonta a karját.

Nagy különbség viszont, hogy – bár Melania Trumpot is a Fehér Házban fotózták – a háttérből gyakorlatilag semmi sem látszik a portrén, míg Michelle Obamánál jól kivehetőek voltak a Fehér Ház díszletei, Laura Bush mögött pedig ott volt egy anyát és két gyerekét ábrázoló festmény, sugallva a prioritásokat. Hogy Melania Trump mögött nem látszik a környezet, a Washington Post szerint tükrözheti azt, hogy nem ott él még, és nem is igen akar ott élni.

Retro first lady

Azonban az a kis részlet, ami mégiscsak kivehető a first lady mögött, az a Fehér Ház egyik ablaka. Ebben a momentumban pedig Nancy Reagan egykori hivatalos portréja köszön vissza.

Voltak már más, arra utaló jelek is, hogy Michelle Obama lazasága után Melania Trump a múlthoz szeretne visszanyúlni, egyfajta retro first ladységre készül. Talán a beiktatáskor viselt, Jackie Kennedyt idéző kék ruhával kezdődött. Aztán ott volt a Fehér Ház hagyományos húsvéti programja, a tojásgurítás, ami óriási popkulturális banzájjá vált Obamáék alatt, tavaly 35 ezer résztvevővel és olyan sztárokkal, mint Justin Bieber. Melania Trump idén alaposan visszavett a létszámból, és a szupersztárok is elmaradtak.

A Washington Post áprilisi cikke szerint az új first ladyt nagyon érdekli, hogyan mentek a dolgok régen a Fehér Házban. Kikölcsönzött több, a hagyományokat leíró könyvet is a Fehér Ház múltját őrző szervezet könyvtárából. De ebbe a sorba illik az is, hogy amikor Jordánia királynőjét látta vendégül, a létező leghagyományosabb first lady programot választotta: meglátogattak egy lányiskolát, és beültek egy rajzórára. Michelle Obama örökségével azért mégsem szakított teljesen: februárban bejelentette, hogy megtartja elődje szíve csücskét, a Fehér Ház zöldségeskertjét.

Nem kapkod, nem fecseg, gondolkodik

Louise Sunshine, a Trump birodalom egy korábbi vezetője, aki saját bevallása szerint nagyjából féltucatszor beszélt a first ladyvel a választás óta, ilyennek írta le őt a Washington Postnak: a háttérbe húzódik, amíg igazodik az új feladataihoz és megtanulja, hogy kezelje az elnök tanácsadóit, akiket Sunshine farkasfalkához hasonlított. Nem pletykál, nem mondja el senkinek a belső gondolatait, és mindent előre alaposan átgondol, ilyen szempontból Trump szöges ellentéte, mondta.

A first ladyk a hagyományok szerint választani szoktak maguknak egy vagy több ügyet, amelynek a szolgálatába állítják ismertségüket, befolyásukat. Az első 100 nap után még mindig nem igazán lehet válaszolni arra a kérdésre, mi vagy mik lesznek ezek az ügyek Melania Trump esetében. Egy dolgot említett eddig, még az elején: az internetes zaklatást, ami ellen fel szeretne lépni. Persze ezért is rögtön megkapta a kritikákat, mondván hogy lehet ilyen érzéketlen és vak arra, hogy éppen az ő férje képes a legdurvább ámokfutásokat rendezni a neki nem tetsző emberek ellen a neten. Azóta ez a téma sem került szóba.

Lehetőségei persze bőven volnának. A Politico még februárban összeszedett pár dolgot, amikkel Melania Trump az elnök igazi kincsévé válhatna, olyan tényezővé, aki meggyőzi a Trumpot utáló vagy félő milliókat arról, hogy a férje nem szörnyeteg. A lap szerint lehetne például az amerikai nagyszerűség nagykövete, hiszen ő, az Egyesült Államok történetének második külföldön született first ladyje önszántából választotta Amerikát hazájául. Küzdhetne azért, hogy az amerikaiak jobban méltányolják, ami megadatott nekik. De szlovéniai származása ugyanígy különösen alkalmassá tenné arra, hogy a legális bevándorlás reklámarcaként bebizonyítsa: a férjének csak az illegális bevándorlással van baja. Járhatna például állampolgári eskütételi ceremóniákra, vagy vendégül láthatna legális migránsokat a Fehér Házban, vetette fel a Politico.

Meseolvasás és jól irányzott bökés

Egyelőre azonban ilyesminek nyoma sincs. Programjai persze vannak, ahogy telik az idő, egyre kevésbé van eltűnve. Ez összefügghet azzal is, hogy végre megnevezte a segítőit. A Fehér Ház helyettes szóvivője, Stephanie Grisham lett a kommunikációs igazgatója, a főtanácsadója a Vogue magazin egykori munkatársa, Stephanie Winston Wolkoff.

Az utolsó, kritikusai által felkapott nagyobb mulasztása februárban volt, amikor a japán miniszterelnök a feleségével Washingtonba látogatott, és ő a protokollal szakítva nem szervezett közös programokat az asszonnyal. Februárban viszont elkísérte a férjét egy floridai rendezvényre, ahol Trump megerősítette a kampányígéreteit. Itt Melania Trump imát mondott és fogadkozott, hogy hű marad önmagához. Megfordult Palm Beach-en a Vöröskereszt bálján és a Super Bowl néző bulin, közben pedig beperelte a Daily Mailt, amiért a brit bulvárlap leeszkortlányozta, és sikerült is bocsánatkérést meg pár millió dollár kártérítést bevasalnia.

Március végén már láthatóan jelen volt Washingtonban. Ott volt például a Bátor Nő Díj átadásán, ahol a Politico szerint arról üzent a fiataloknak, hogy képesek ők is a nagyszerűségre, ne féljenek a bukástól, a kudarc nem határozza meg őket, amíg tanulnak belőle, higgyenek magukban, a félelmet reménnyel helyettesítsék. Nőnapon díszebédet adott a Fehér Házban. Kipipálta a kötelező cukiprogramot is, egy New York-i presbiteránius kórházban gyerekeknek olvasott fel lelkesítő részleteket egy dr. Seuss-könyvből. Pár hete Donald Trump különösen hálás lehetett, hogy ott áll mellette a felesége, mert Melania picit megbökte, nehogy elfelejtse a szívére tenni a kezét a himnusz közben.

Ivanka Trump a first lady. Ja, nem

A New York Times áprilisban beleszaladt egy csúnya bakiba: az egyik cikkükben Ivanka Trumpra az elnök feleségeként hivatkoztak. Kevés az ennyire megalapozott sajtóhiba.

Ivankáról már jóval az apja beiktatása előtt úgy beszéltek, mint potenciális igazi first ladyről. A jóslatok pedig látványosan beigazolódtak.

A háromgyerekes, 35 éves üzletasszony nagy utat tett meg az elmúlt 100 napban ahhoz képest, hogy először azt mondta: ő egyszerűen csak az apja lánya marad, más szerepe nem lesz. Mostanra a családjával együtt New Yorkból Washingtonba költözött, irodát rendezett be magának a Fehér Ház nyugati szárnyában, ahol az elnök és munkatársai dolgoznak, és március végére férjéhez, Jared Kushnerhez hasonlóan hivatalosan is a szövetségi kormány alkalmazottja, az apja tanácsadója lett.

Hogy meddig terjed a befolyása, arra jellemző, hogy a testvére, Eric Trump nemrég azt mondta a Daily Telegraph-nak: szerinte Ivanka keze is benne volt a Szíriára mért légicsapásban, latba vetette a befolyását az apjára a civilek elleni vegyifegyver-támadás megtorlása érdekében.

„Ivanka három gyerek anyja, és van befolyása. Biztos vagyok benne, hogy azt mondta: " – mondta Eric. Ivanka Trump tagadta, hogy így lett volna, szerinte a döntést a legmagasabb szintű katonai információk alapján hozta meg az apja. Persze ő is megosztotta vele a véleményét, ami történetesen egybeesett az övével.

Merkel már kifejezetten őt hívta

Ivanka Trump nemcsak tanácsokat ad. Részt vett az elnök több kétoldalú találkozóján, például a megbeszéléseken Abe Sindzó japán kormányfővel, de a német kancellárral, Angela Merkellel folytatott tárgyalásokon is. Merkellel olyan viszonyt sikerült kialakítania, hogy – miközben az elnök maga még nem járt külföldön a beiktatása óta – ő a héten Berlinbe utazott a kancellár meghívására. A Trumppal felemás találkozót záró Merkel láthatóan Ivankán keresztül is próbál tapogatózni az amerikai elnök felé.

Járt a berlini amerikai nagykövetségen, és részt vett a W-20 nőjogi konferencián, ahol G-20 államok képviselői a nők munkaerőpiaci részvételének és az egyenlőségnek az előmozdításáról beszéltek. Ivanka Trump itt Merkelen kívül többek közt a holland királynő és Christine Lagarde, az IMF főigazgatója társaságában volt, írta a CNN. Egy ponton a közönségből fújolások hallatszottak, amikor arról beszélt, mennyire tiszteli apja a nőket, de a CNN szerint később azt mondta, ezek nem érték meglepetésként.

A konferencián tárgyalt téma az, ami Ivanka Trump számára a legfontosabb: a nők gazdasági értelemben vett megerősítése, a vállalkozásaik segítése. Számtalan kerekasztal-beszélgetésen van túl, és az ő bábáskodásával jött létre egy amerikai-kanadai közös tanács, amely a női üzleti vezetők és vállalkozók fejlődését tűzte ki célul.

Eközben Ivanka Trump a saját üzletéből, a divat-és ékszercégéből a háttérbe vonult. Már nem ő irányítja a mindennapokban az Ivanka Trump brandet, állítása szerint nem vesz részt a stratégiai döntéshozatalban sem, így próbálva semlegesíteni az etikai aggályokat. Igaz, az általa függetlennek nevezett megbízottak, akik helyette kormányozzák a céget, a családtagjai.

A CBS-nek április elején adott interjúban maga is elismerte, hogy

egyedi és példátlan helyzetben van

apja mellett a Fehér Házban. Ilyen first daughter szerepet előtte még senki sem töltött be, és nem is teljesen látszik, meddig ér el a befolyása.

(Borítókép: A Trump család az elnöki beiktatás után. Fotó: Mark Wilson/Getty Images Hungary)