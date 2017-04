Szavazni nem, de utcára mennének az európai fiatalok

A fiatalok nem nagyon mennek el szavazni, de van, ahol kétharmuk utcára menne, írja a Quartz egy reprezentatív felmérés alapján. A felmérés EU-s támogatással készült, 580 ezer, 35 különböző országban élő fiatalt kérdeztek meg a szavazói szokásaikról. Ez alapján jelent meg a Generation What?!, ami ezek közül 13 országra fókuszál, és a helyi sajtóval együttműködve próbálnak valamilyen metszetet adni arról, milyenek a mostani európai fiatalok.

A Generation What által vizsgált országok közül Görögországban a legelégedetlenebbek a fiatalok, ott 67 százalékuk részt venne egy nagyobb kormányellenes lázadásban. De az olasz, spanyol és francia fiatalok is utcára mennének, ami a polarizálódó politikai környezetben egyáltalán nem meglepő.

Akik részt vennének egy kormányellenes megmozduláson a felmérés szerint jellemzően arra is igennel válaszoltak, hogy szerintük korruptak-e a politikusok, és rossz irányba tart-e az állam gazdasága.

Az továbbra is egyértelmű, hogy a fiatal európaiakat nagyon nem érdekli a szavazás, az Egyesült Királyságban a legutóbbi általános választásokon 28 százalékponttal esett a fiatalok részvétele az általános választásokon 1992-höz képest. Ez csak azért nincs rendben, mert így egy széles társadalmi réteg nem képviselteti magát a politikában, és az eredmények sem azt tükrözik, amit ők akarnak: ha a fiatalokon múlt volna, nem lett volna Brexit, és az amerikai elnökválasztási térkép is máshogy nézett volna ki. Persze akit ez nem zavar, az nyugodtan ne szavazzon.

This is how the millennials voted. Hoping this means the next generation will turn this planet around pic.twitter.com/TZrUv4LEbz