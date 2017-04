Gúnyolódtak az elgázolt egyiptomi nőn Brandenburgban

Április 15-én, nem sokkal éjfél után elgázoltak egy 22 éves, egyiptomi nőt Németországban, Brandenburgban. Az áldozat, Shaden M. diákcsere program keretében tanult a helyi műszaki egyetemen, és aznap este a barátaival volt szórakozni. A The Local helyi lapokra hivatkozó összefoglalója szerint a kocsi, amely elgázolta, jóval a megengedett sebességhatár felett haladt. A sérüléseibe három nappal később belehalt a kórházban.

A rendőrség először gondatlan emberölés miatt indított eljárást a 20 éves sofőr ellen. Csakhogy ezen a héten előállt egy szemtanú, aki egy lapnak elmondta, hogyan viselkedtek a kocsiban utazó fiatal férfiak a gázolás után. Szerinte a sofőr nyugton maradt, de ketten kiszálltak az autóból, odamentek az áldozat körül gyülekező csoporthoz, nevetgéltek és viccelődtek. Egyikük a 19 éves szemtanú szerint ezt mondta: "Húzz vissza a saját országodba, akkor majd nem fognak elgázolni, rohadék menedékkérő!". A másik pedig állítólag ezt vetette oda: "Tudom, hogy a te országodban nincsenek utcák, de itt Németországban figyelned kell, hova lépsz."

A rendőrség által kihallgatott más szemtanúk is megerősítették a cikk szerint az elhangzottakat. A hatóság újabb eljárást indított, gyűlöletbeszéd gyanújával a fiatal férfiak ellen. A brandenburgi rendőrfőkapitány emellett belső vizsgálatot is elrendelt annak kiderítésére, hogy az eset politikai aspektusa miért csak egy héttel a gázolás után bukott ki, és miért egy újsághíradáson keresztül, az intézkedő rendőrök miért nem vizsgálták, hogy lehetett-e politikai motivációja a bűncselekménynek. Ez egyébként Brandenburgban minden bűnügyi helyszínen kötelező lenne, írja a The Local.