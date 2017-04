Több száz civil halt már meg az Iszlám Állam elleni légicsapásokban

Az amerikai hadsereg vasárnapi, hivatalos közleménye szerint legalább 352 civil vesztette életét az Iszlám Állam ellen Szíriában és Irakban végrehajtott légicsapásokban 2014 óta – írja a Reuters.

A hadsereg havi, civil áldozatokat összefoglaló értékelésében azt írta, 2016 novembere és 2017 márciusa között 45-en haltak meg, valamint 80 olyan halálesetről is beszámolt, ami korábban még nem lett bejelentve. A jelentés szerint márciusban három különböző légicsapásban összesen 26-an haltak meg, valamint az is szerepelt benne, hogy 42 bejelentést jelenleg is vizsgálnak.

A katonaság hivatalos számai jóval alacsonyabbak, mint amikről a külső elemzők beszámolnak. Az Airwars nevű szervezet szerint több mint 3000 civil halt már meg a koalíció légicsapásaiban.

A Pentagon egy közleményben azt írta, sajnálják a civilek életének akaratlan kioltását és együttérzésüket fejezik ki azok számára, akiket érintenek a légicsapások.