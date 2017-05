Trump nem biztos, hogy tisztában van Amerika történelmével

Kicsit megszaladt az alternatív tényekkel Donald Trump, derül ki egy rádiófelvétel adásából, amiben az amerikai elnök nem igazán van tisztában az amerikai történelem évszámaival. A Washington Post vette észre, hogy a Sirius XM-nek adott interjújában arról beszél lelkesen a riporternek, hogy Andrew Jackson korábbi amerikai elnök - és nem mellesleg a Demokrata Párt alapítója - milyen csodálatos ember volt, és ha rajta múlik, biztosan nem lett volna polgárháború az országban.

Úgy értem, ha Andrew Jackson egy kicsit később lett volna, akkor nem lett volna a polgárháború. Nagyon kemény ember volt, nagy szívvel. És ő nagyon dühös is, mert látta, mi történik a polgárháborúval kapcsolatban. Azt mondta: "Nincs ok erre." Az emberek nem veszik észre, hogy a polgárháború, tudja, miért is?