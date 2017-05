Az FBI igazgatója szerint Oroszország mai napig manipulálja az amerikai politikát

A Szenátus szerdán meghallgatta James Comeyt, az FBI vezetőjét. írta a BBC. A titkosszolgálati szerv igazgatóját a Clinton-féle e-mail-botránnyal, illetve a Trump-kampány orosz vonatkozásaival kapcsolatban kérdezték.

Tavaly, az szavazás előtt 12 nappal Comey hozta meg a végső döntést, hogy Hillary Clinton e-mail-ügyét újranyitják. Másfél nappal a döntő pillanat előtt pedig bejelentették: nem találtak döntő bizonyítékot, hogy Clinton bűncselekményt követett volna el.

Comey, illetve az FBI döntése Trump győzelme után különösen hangsúlyossá vált: Clinton egy kampánytámogatóinak tartott beszédében egyenesen azt mondta, az FBI miatt vesztette el a választást. Most Comey elmondta, többezer e-mailről volt szó, amiket tanácsadója, Huma Abedin exférjének, Anthony Weinernek továbbított.

Comey a Szenátus előtt arról beszélt,

Viszont visszatekintve is újra meghozná a döntést, mondta. Az FBI igazgatója szerint a titkosszolgálati szerv mindig úgy járt el, hogy ne befolyásolják a folyó választásokat. Comey viszont ebben az esetben erre nem látott lehetőséget, szerinte csak két opciójuk volt: hogy újranyissák az ügyet, vagy hogy eltitkolják. Egyik lehetőség sem volt kívánatos, de az eltitkolást Comey katasztrofálisnak érezte volna.

A BBC elemzője, Anthony Zurcher szerint Comey attól tarthatott, hogy ha nem hozzák nyilvánosságra az ügy új részleteit, akkor az FBI munkatársai belülről szivárogtatták volna ki ezeket - sokan ugyanis úgy gondolták, hogy Clinton ügyét nem kezelik elég szigorúan. Az elemző szerint ez elhiteltelenítette volna az FBI-t.

Az orosz befolyás ügyében, amiről januárban az amerikai titkosszolgálatok részletes jelentést hoztak nyilvánosságra, Comey egyértelmű választ adott: azt mondta,

Sőt, az FBI igazgatója szerint Oroszország stratégiája működőnek bizonyult, így a jövőben is számítani kell hasonló módszerek alkalmazására. Comey szerint jelenleg Oroszország jelenti a legnagyobb fenyegetést az Egyesült Államokra. Comey márciusban azt mondta, az FBI nyomozást folytat a választással kapcsolatban gyanított orosz befolyásról.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony...