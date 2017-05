Hivatalosan még nem mond le a cseh kormányfő, de közel a vég

Nem nyújtja még be kormánya lemondását Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök az államfővel tervezett csütörtöki találkozóján, ahogy azt előző nap az államelnöki hivatal közölte, hanem időpontot kér Milos Zeman elnöktől május második felére, amikor ezt a lépést hivatalosan megteszi - közölte Martin Ayrer kormányszóvivő Prágában.

Martin Ayrer szerint Sobotka a mostani találkozón megismerteti Milos Zemant a Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) tervével a kialakult belpolitikai helyzet mihamarabbi rendezésére, és tájékoztatja az elnököt azon elemzéséről, amelyet Andrej Babis kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter, a koalíciós ANO mozgalom elnökének vállalkozásaival felmerült kételyekről, problémákról készített pártja.

Bohuslav Sobotka kedden jelentette be, hogy a kormánykoalícióban kialakult súlyos feszültség miatt, amelyet szerinte Andrej Babis kormányfőhelyettes, pénzügyminiszter volt vállalkozásai körüli zavaros ügyek váltottak ki, benyújtja kormányának lemondását. A legkézenfekvőbb megoldás, a miniszter menesztése, szerinte azért nem jöhet szóba, mert Babis, aki egyben a koalíciós ANO mozgalom elnöke is, ezután a mártír szerepében tetszeleghetne, és ez az októberre kiírt képviselőházi választások előtt árthatna a többi pártnak.

A kormány lemondásának több következménye is lehet. Miloš Zeman cseh államfőnek először is el kell döntenie, elfogadja-e a kormány lemondását, vagy sem. Ebben a helyzetben megvan a lehetőség arra, hogy új miniszterelnököt nevezzen ki, akinek nem is feltétlenül kell a kormánykoalíció valamelyik tagjának lennie. Ha a parlamenti pártok megegyeznek erről, akár előrehozott választásokat is tarthatnak az országban, de valamiféle halogató taktikával akár a jelenlegi kabinet is hivatalban maradhat ügyvezetőként az októberi választásokig.