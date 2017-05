Záporoztak a támadások Macron és Le Pen tévévitáján

Az elejétől a végéig kemény támadások tarkították négy nappal a francia elnökválasztás mindent eldöntő második fordulója előtt a centrista Emmanuel Macron és a szélsőjobboldali Marine Le Pen két forduló közötti tévévitáját.

A múlt vasárnapi első forduló óta lényegében nem változott a második körben jelzett különbség a két jelölt között: a kedden és szerdán érkezett felmérések 76 százalékos részvételt, és Macron 59-60 százalékos győzelmét jósolták, míg Le Pen 40 százalék körül végezhet. A fontosabb kiesett jelöltek, a konzervatív François Fillon és a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon első körös szavazóinak többsége is Macront választaná Le Pennel szemben.

A szerda esti tévévita 2 óra 40 perce alatt a BBC szerint nagyon kiütközött a két jelölt személyisége, és a politikai elképzelései közötti különbség is, de Macron volt az, aki többet, és részletesebben beszélt az elképzeléseiről.

A végig támadó Le Pen már rögtön az elején a féktelen globalizáció, a társadalmi brutalitás, a nagyvállalatok jelöltjének nevezte Macront, akit folyamatosan próbált elitistának beállítani, és volt szocialista gazdasági miniszterként a rettentő népszerűtlen François Hollande leköszönő elnökhöz is hozzáláncolni. Magát ezzel szemben a nép jelöltjének nevezte, aki nem az Európai Unió, hanem Franciaország érdekeit képviseli.

Az Ön stratégiája a sok hazugság

– mondta Macron, aki szerint Le Pen egy olyan párt örököse, ami évtizedek óta a franciák dühére játszik rá. Hozzátette ugyanakkor, hogy megérti azokat, akik dühösek, és választ is akar nekik adni. Szerinte ellenfelét a kudarc és a gyűlölet szellemisége vezérli, és miközben más országok reagálni tudnak majd a globalizáció kihívásaira, Le Pen alatt Franciaország lemaradna.

Többször is egymás szavába vágtak, és miután Macron azt magyarázta, hogy Le Pen hazudik, nem ért ahhoz, amiről beszél, ellenfele azzal vágott vissza, hogy tanár-diákosat próbál játszani vele. Le Pen azt állította, hogy Macron arrogáns, már előre ünnepelte a győzelmét az első forduló után.

Macron szerint viszont Le Pen a vitán sem a feltett kérdésekre válaszolt, és semmit sem javasol, míg az ő elképzelései világosak. Mint mondta, ő felnőttként kezeli a franciákat, és nem hazudik nekik.

Ahogy az várható volt, az egyik legélesebb szembenállás az EU mentén alakult ki. Le Pen – aki népszavazást írna ki az uniós tagságról, és kilépne az eurózónából – szerint az EU-nak szuverén nemzetek szövetségévé kellene alakulnia, és az adott országok törvényeinek kellene elsőbbséget élvezniük. Le Pen újra bevezetné a frankot, de a bankok és a nagyvállalatok adott esetben választhatnának az euró és a francia fizetőeszköz között. Macron ezt teljesen életképtelennek nevezte, és mint mondta, ő erős eurót akar, és egy erős Franciaországot képviselne elnökként az EU-n belül.

Le Pen szerint Franciaország most alárendelt szerepben van Németországgal és az Egyesült Államokkal szemben is, és a Le Figaro szerint Macront pedig úgy próbálta beállítani, mint aki nem tudna ellent mondani Angela Merkelnek.

Franciaországot egy nő fogja irányítani. Ha ez nem én leszek, akkor Merkel

– mondta Le Pen. Macron viszont azzal vágott vissza, hogy nagy különbség köztük, hogy ő „nem vetné alá magát Vlagyimir Putyin utasításainak."

Le Pen azzal is vádolta Macront, hogy a biztonsági kérdések teljesen hiányoznak a programjából. Macron erre azt mondta, hogy a terrorizmus elleni harc fontos célja, ehhez több együttműködés kellene az EU-s tagországok között, javítani kellene a hírszerzés működésén, és felállítana egy közvetlenül az államfő irányítása alá tartozó egységet az Iszlám Állam elleni harchoz. A centrista jelölt szerint a terroristák pont Le Pen győzelmének örülnének, mert azzal osztanák meg igazán Franciaországot.

Macron Le Pen botrányait is előszedte, miután a kampány alatt a Nemzeti Front jelöltjének korrupciós és adózási vádakkal is szembe kellett néznie, az Európai Parlament 300 ezer eurót követelt tőle. Le Pen viszont azt is felvetette, hogy vajon van-e Macronnak offshore bankszámlája.

A vasárnapi második forduló előtt fontos állomás volt a tévévita, de a kampány a következő napokban is tovább pörög majd. Viszont az MTI azt is hozzáteszi, hogy francia elemzők szerint olyan jelentős a különbség a két jelölt között, hogy legalább hatmillió választónak meg kellene változtatnia a véleményét ahhoz, hogy a felmérésekkel szemben mégis Le Pen győzzön.

