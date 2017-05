Megsértették a tűzszünetet Szíriában

Néhány órával életbe lépése után megsértették a fegyvernyugvást szombaton a nemzetközi megállapodásban kijelölt szíriai biztonsági övezetekben - közölte a szíriai polgárháború fejleményeit figyelemmel követő emigráns csoport, írja az MTI.

A kazah fővárosban, Asztanában csütörtökön írták alá azt az orosz-török-iráni memorandumot, amelynek értelmében négy biztonsági övezetet jelöltek ki a civil lakosság védelmére Szíria északi, középső és déli részében. A fegyvernyugvás formálisan pénteken éjfélkor lépett életbe.

Mint azt a harci cselekményeket nyomon követő londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) közölte, a szíriai kormányerők szombat reggel tüzérségi tűz alá vették az ellenzéki erők kezén lévő Latamana városát, amely a közép-szíriai Hama tartomány északi szélén található. Az OSDH a damaszkuszi rezsim erői és a lázadók közötti összecsapásokat jelentett Hama városának külső övezeteiből is. A kormányerők ezzel párhuzamosan lőtték a fővároshoz Damaszkuszhoz közel eső, ellenzéki ellenőrzés alatt álló térségeket is. Szórványos harcokra került sor a szemben álló felek között az észak-iraki Aleppo külvárosi részeit is - jelentette az OSDH. Robbanások dörejéről számoltak be emellett a déli Daraa tartományból, ami forrásaik szerint az ellenzéki kézen lévő területeket ért tüzérségi támadás hangja volt.

Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Az OSDH közlésében említett összes helyszín az úgynevezett "feszültségcsökkentési övezetekhez" tartozik, amelyeknek kijelölését a szíriai kormány is támogatta. Az ellenzék egy része ugyanakkor nem fogadta el, hogy a polgárháborús konfliktusba Damaszkusz oldalán beavatkozó Irán a megállapodást garantáló államok között legyen.

Az övezeteket Idlíb tartományban, a Homsz városától északra eső térségben, Kelet-Gútában, és az ország déli felében alakítanák ki először egy fél éves időszakra, amely újabb fél évvel meghosszabbítható lenne. A megállapodás részleteit még nem dolgozták ki teljesen. Orosz illetékesek szerint még legalább egy hónapig tart, amíg ez megtörténik és a biztonsági övezetek teljes egészében betöltik a szerepüket.

Megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy a tervnek vannak hiányosságai, így például nem tartalmaz egyértelmű megoldást a fegyvernyugvás megsértése esetére. A szíriai légtér meglehetős zsúfoltsága is megakadályozhatja azt, hogy a megállapodás életképes legyen. A megállapodás szerint a biztonsági övezetek felett nem repülhetnek katonai repülőgépek, de egyelőre nem tisztázott, hogy a tilalom hogyan érinti az amerikai vezetésű koalíció légicsapásait, amelyekkel a megállapodással nem érintett iszlamista csoportokat támadja.