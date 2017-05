Az orosz hekkerek a francia elnökválasztásba is beavatkoztak

Meghekkelték Emmanul Macron francia elnökjelölt kampányát, a belsős dokumentumok egy részét már elkezdték kitenni a netre is. A Pawn Storm nevű, Oroszországhoz köthető kémcsoport hajtotta végre az internetes támadást az En Marche! mozgalom közleménye szerint, írja az MTI.

Kilenc gigabájtnyi adatot töltött fel egy magát EMLEAKS-nek nevező felhasználó a Pastebin nevű dokumentummegosztó portálra, állítja Marcon mozgalma. A kiszivárogtatás alig egy-másfél órával az elnökválasztás második fordulóját megelőző franciaországi kampánycsend kezdete előtt történt. Mindez az eddig kevéssé esélyes, szélsőjobboldali Marine Le Pennek jöhet jól a választás hajrájában.

A közösségi médiában is folyik a lejárató kampány

Macron stábja már április 26-án is arról számolt be, hogy hekkerek több alakalommal is megpróbálták feltörni a levelezésüket. A mostani volt az első sikeres támadás, ami szerintük:

A demokrácia destabilizálására irányul, ahogy az az Egyesült Államokban is történt a legutóbbi elnökválasztás alatt.

Ezen kívül hatalmas Macron-ellenes és Le Pen-párti dezinformációs kampány indult a Twitteren és a közösségi média más oldalain. Olyan hastagek jelentek meg, mint #RejoignezMarine (Csatlakozz Marine-hoz) vagy a #Macrongate, ráadásul a tartalmak 40 százalékát a felhasználók alig öt százaléka állítja elő.

Oroszország mindent tagad.