Eljött a delfinek nagy napja Franciaországban

Bár Franciaországban éppen zajlik az elnökválasztás második fordulója, azért foglalkozzunk az igazán fontos történésekkel is: az országban betiltották a fogságban tartott delfinek és orkák tenyésztését – írja a BBC.

Sőt, a francia kormány magát a fogságban tartást is betiltotta, így a már most is fogságban élő bálnákon, delfineken és disznódelfinféléken túl újabb példányokat nem lehet a jövőben befogni. Segolene Royal környezetvédelmi miniszter már szerdán aláírta az új törvény egy változatát, de később további szigorításokkal toldotta meg. A franciaországi állatkertek érthetően nem annyira örülnek a döntésnek, és kifogásolják, hogy a kormány nem konzultált velük. Ezzel szemben

az állatvédők történelmi győzelmet ünnepelnek.

Az új szabályozás az állatok és a látogatók közvetlen érintkezését is megtiltja – vagyis véget vet a delfinekkel úszkálásnak –, és jóval nagyobb medenceméretet ír elő a már fogságban élő példányok tartásához. Az új előírások nagy részéhez hat hónapjuk van igazodni az intézményeknek, a medencebővítésre pedig három évet kaptak.