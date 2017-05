Macron legyőzte Le Pent, ő az új francia elnök

Cikkünk folyamatosan frissül.

Emmanuel Macron Franciaország új elnöke, miután 65,5 százalékkal legyőzi a 34,5 százalékra jósolt Marine Le Pent, derült ki a Kantar Sofres-Onepoint exit polljából. Az Ipsos/Sopra Steria becslése is hasonló eredményt jelez előre, 65,1 százalékot jósol Macronnak, és 35,9 százalékot Le Pennek.

Le Pen telefonon már elismerte vereségét, és gratulált Macronnak. A centrista mozgalmát egy éve létrehozó Macron május 14-ig hivatalosan is átveszi az elnökséget a leköszönő François Hollande-tól, és 39 évesen ő Franciaország legfiatalabb elnöke.

A szavazatokat még csak most kezdték számolni, de a becslések az első forduló után is meglehetősen pontosan jelezték a későbbi végeredményt. Az előzetes felmérések is végig azt mutatták, hogy Macron magabiztosan fog nyerni Le Pen ellen, és az utolsó pollok is 61-62 százalékos győzelmet jósoltak a centrista jelöltnek.

A részvétel alacsonyabb volt, mint a két héttel korábbi első fordulóban, és az elmúlt elnökválasztások második fordulóiban. Ha a végső részvétel tényleg a jelzettnek megfelelő 74 százalék körül alakul majd, akkor az a legalacsonyabb lenne az 1969-es elnökválasztás második fordulója óta.

Főként a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchon szavazói közül sokan, illetve a François Fillont támogató konzervatívok egy része is jelezte, hogy inkább otthon marad, és egyik talpon maradt jelölt közül sem választ. A nagy pártok jókora pofont kaptak az első fordulóban, évtizedek óta először nem jutott be egyik jelöltje sem a második körbe.

Sok első fordulós szavazó csalódottságát mutatja az is, hogy a Le Figaro szerint a legutóbbi, 2012-es elnökválasztás második fordulójához képest kétszer annyian, 4 millióan szavazhattak érvénytelenül, ez abszolút rekordot jelentene.

Macron harcolni akar a megosztottság ellen

Új lapot nyitunk Franciaország történetében

– mondta Macron győzelmi beszédében a párizsi Louvre-nál, hozzátéve, hogy azt szeretné, ha ez a reményről és a visszaszerzett bizalomról szólna. Mindenkinek megköszönte a támogatást, és gratulált Le Pennek is. Azt mondta, hogy tisztában van az ország megosztottságával, és azt ígérte, hogy meg fogja hallani mindenki hangját, és harcolni fog a megosztottság ellen.

Nagy megtiszteltetésnek, de nagy felelősségnek is nevezte a győzelmét. Elsődleges feladatának tartja, hogy eloszlassa az emberek félelmét, és visszaállítsa Franciaország magabiztosságát. Azt is elmondta, hogy Franciaország fontos szerepet vállal majd a terrorizmus elleni harcban otthon, és nemzetközi szinten is.

Macron eredményváróján a Louvre-nál ünnepelnek a támogatók és az aktivisták, akik közösen elénekelték a Marseillaise-t. Napközben egy biztonsági riasztás miatt kiürítették a Louvre előtti teret, ami estére teljesen megtelt. Közben a Le Figaro szerint Párizs egyik kerületében néhány száz anarchista Macron megválasztása ellen is tiltakozott.

Le Pen fontos változtatásokra készül

Le Pen támogatói előtt a Bois de Vincennes parkerdőben elmondott beszédében azt mondta, hogy a franciák a folytonosságra szavaztak. Viszont szerinte „a hazafiak szövetsége lett az első számú ellenzéki erő" Macronnal szemben. Azt mondta, hogy a június közepén tartott nemzetgyűlési választásokon is világos lesz a választás, a második forduló hazafiak és globalisták mentén rendezte át a francia politikát.

A Nemzeti Frontnak alapjaiban kell megújulnia, hogy kihasználja ezt a történelmi lehetőséget

– mondta.

Többen azt találgatják, hogy ez az átalakítás vajon pontosan mit takar majd. A párt alelnöke, Florian Philippot ugyanis arra utalt, hogy egy új politikai erővé alakítanák át a pártot, aminek így a neve is más lenne. Ez ellen már fel is szólalt az alapító Jean-Marie Le Pen, aki azt mondta, nem fogja veszni hagyni a Nemzeti Front nevet.

Le Pen eredményvárójára este nem engedtek be több médiumot, köztük a Médiapart-t, és a Politicót, ezért a Libération és a Le Monde is szolidaritásként bojkottot jelentett be.

Ő a legfiatalabb elnök

Az első választásán induló Macron 2014 és 2016 között szocialista gazdasági miniszter volt, de próbálta eltávolítani magát a népszerűtlen François Hollande-tól, és mindössze egy éve saját centrista mozgalmat alapított En Marche! (Előre!) néven. Macron François Fillon botrányával párhuzamosan tudott megerősödni, de annak is köszönhette végül győzelmét, hogy magát volt miniszterként mégis a politikai eliten kívül állónak tudta mutatni.

Ő lett az első magát függetlennek valló francia elnök, és 39 évesen Macron lett Franciaország legfiatalabb államfője is, akinél egyébként felesége, egykori tanára 24 évvel idősebb.

A kampányban a politikai élet megújítását, és az ország hagyományos politikai megosztottságának felszámolását ígérte, a terveiről itt olvashat bővebben. Általában gazdasági kérdésekben centrista, szociális kérdésekben pedig liberális álláspontot képvisel, csökkentené a vállalatok adóterheit, a multikulturális társadalom nagy védelmezője, és a meleg párok örökbefogadása mellett is kiállt. Le Pent Putyinhoz és Orbán Viktorhoz hasonlította a héten, és arról beszélt, hogy „ezekben a rezsimekben nincs nyílt és szabad demokrácia."

A programja többek között védelmi uniót, egy új, startupokat támogató közös pénzügyi alapot és az uniós gazdaság védelmét tűzte ki célul, emellett kétsebességes EU-t akar. Külön költségvetést, parlamentet és pénzügyminisztert adna a közös valuta használóinak. A történelmi elnökválasztás megnyerése után így az EU-barát Macron megválasztása is komoly hatással lehet az unió jövőjére. Itt írtunk arról, mit jelent az EU-nak, és Magyarországnak Macron megválasztása.

A vitát is Macron nyerte

A második fordulóban egyértelmű volt a szembenállás: az egyik sarokba az Európa- és piacpárti liberális,a másik sarokba a nacionalista, a társadalmi-kulturális és gazdasági elzárkózást, az euró és az EU végét hirdető szélsőjobbos került. Ez a szembenállás a szerdai tévévitában csúcsosodott ki, ahol tényleg két teljesen eltérő világfelfogás ütközött meg egymással, és a vitás kérdések már nem bal-, és jobboldal mentén oszlottak meg.

Le Pen az elejétől lerohanta Macront, és utána is folyamatosak voltak a kemény támadások. Töbször a másik szavába vágva személyeskedő sértegetéseket is egymás fejéhez vágtak. Le Pen volt az agresszívabb, míg Macron többet, és részletesebben beszélt az elképzeléseiről. A vitán a nézők egyértelműen az egyébként is esélyesebb Macront látták meggyőzőbbnek, utána a felmérésekben néhány százalékkal nőtt is a különbség a két jelölt között.

A kampány utolsó fejleménye az volt, hogy Macron kampánycsapata péntek este, órákkal a kampánycsend kezdete előtt bejelentette, hogy „jelentős és összehangolt hekkertámadás" érte őket, és több tízezer belsős dokumentum, levél szivárgott ki a közösségi médiába. Szerintük ez az akció egyértelműen a demokrácia aláásására szolgált, és a hekkerek a valódi levelek közé álhíreket is kevertek, hogy azzal próbálják félrevezetni a választókat. A párizsi ügyészség vasárnap este jelentette be, hogy vizsgálatot indított a hekkertámadás ügyében.

Ez Le Penék eddigi legjobb eredménye

Már az első forduló estéjén elkezdtek összezárni a francia politikusok Macron mögött, és Le Pen ellen. Viszont a felmérések azt is jelezték, hogy Le Pen is tud majd szavazatokat szerezni a kiesett jelöltek táborából, és az első fordulóban a Nemzeti Front addigi legjobb eredményét jelentő 7,7 millió szavazatnál jóval többet kaphat majd a másodikban. A becslések alapján Le Pen végül 11-12 millió szavazatot szerezhet, ami azonban elmarad attól a 14-15 milliótól, amiben még a héten is reménykedtek.

A Nemzeti Front így is újabb szintet lépett, de a kérdés most az lesz, hogy Marine Le Pen mostani támogatottsága hogyan fog lecsapódni a június közepén tartott nemzetgyűlési választásokon. Az előrejelzések alapján továbbra sem várható, hogy a Nemzeti Front a többi párt visszalépései mellett néhány tíz képviselőnél sokkal több helyet szerezzen a kétfordulós választáson.

A nemzetgyűlési választáson sok múlik

A nemzetgyűlési választások a győztes Macron szempontjából is kulcsfontosságúak lesznek. Nagyon biztosan győzte le Le Pent, de a második fordulóban távolmaradók francia léptékkel magas aránya miatt sem lesz rögtön a legkönnyebb helyzetben elnökként, és egyelőre a nemzetgyűlésben sem áll párt mögötte.

Macron a kampány végén már arról is beszélt, hogy kiválasztotta leendő miniszterelnökét, aki majd Hollande május 14-i leköszönése után fogja betölteni a tisztséget, de egyelőre még nem jelentette be, ki lesz az. A héten érkezett már olyan felmérés, ami azt vetítette előre, hogy mozgalma akár a nemzetgyűlésben is megelőzheti az elnökválasztáson már nagy pofont kapott nagy pártokat, és főként a szocialistáktól szívhat el szavazókat, vagyis könnyen lehet, hogy Macron tovább tudja majd vinni a lendületét.

Viszont az elnökválasztáson leszereplő szocialisták és a konzervatívok is nagyon rá fognak feküdni majd a nemzetgyűlési választásokra, aminek a rendszere egyébként is kedvez a nagy, kiépített pártszervezeteknek.

Érkeznek a gratulációk

François Hollande is gratulált és sikeres elnökséget kívánt egykori tanácsadójának, majd gazdasági miniszterének. Angela Merkel német kancellár szóvivője azt mondta, hogy Macron megválasztása „győzelem egy erős, egyesült Európának és a francia-német barátságnak." Donald Trump amerikai elnök – aki az első forduló előtt még Le Pent tartotta a legerősebb jelöltnek – is kiírta a Twitterre, hogy gratulál Macronnak a nagy győzelméhez, és már alig várja az együttműködést az új francia elnökkel.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke „örül, hogy a franciák európai jövőt választottak", és Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is gratulált Macronnak. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke azt írta, hogy Macronnal együtt változtatják meg az Európai Uniót, és közelebb viszik azt az emberekhez.