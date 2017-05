Egyáltalán nem könnyű legyőzni Merkel kereszténydemokratáit

Németországban szeptember 24-én tartanak parlamenti választásokat, addig már csak két tartományban lesz választás, ami sokat mutathat az erőviszonyokról. Most vasárnap Németország legészakibb szövetségi tartományában, az Északi-tengerrel és Dániával határos Schleswig-Holsteinben tartanak választásokat, ahol 2,3 millióan szavazhatnak (a jövő héten Észak-Rajna-Vesztfáliában lesz választás).

Schleswig-Holsteint 1950 és 1987 között a CDU kormányozta, azóta a szociáldemokraták (SPD) és a kereszténydemokraták (CDU) váltják egymást a kormány élén. Öt évvel ezelőtt ugyan Merkel CDU-ja alig ötezer szavazattal megelőzte a szociáldemokratákat, de a kieli tartományi kormányt az SPD alakította a Zöldekkel és a helyi dán és fríz kisebbséget képviselő SSW-vel együtt. A tartományi parlamentben (Landtag) 69 hely van: CDU (22), SPD (22), Zöldek (10), FDP (6), Kalózpárt (6), SSW (3).

A választási kampányt általában helyi ügyek uralják (itt főleg az oktatás, a közlekedés, újabb szélerőművek telepítése), de mindenkit az érdekel, kitart-e a szociáldemokraták erősödése, ami a nemrég pártelnökké kinevezett Martin Schulznak volt köszönhető az elmúlt időben. Mint megírtuk: az Európai Parlament volt elnöke március közepén került a SPD élére, és színrelépésének, valamint populizmust súroló kijelentéseinek hatására a gyengélkedő szociáldemokrata párt az országos felmérésekben látványos erősödést produkált, sőt meg is előzte a kereszténydemokratákat. Ez az erősödés azonban áprilisra leállt. Az SPD 30 százalék fölötti támogatottsága 28 százalékra esett vissza, és Angela Merkel német kancellár is leelőzte Schulzot a népszerűségi rangsorban. Merkeléket tehát nem olyan könnyű legyőzni, ezt mutatták a március 26-án Saar-vidéken tartott tartományi választások is.

A mostani tartományi választáson az a kérdés, meg tudják-e tartani kormányukat a szociáldemokraták Kielben. Az utolsó felmérések most is a CDU-nak jelzik előre a legtöbb szavazatot (32-33 százalék), míg az SPD 29-31 százalékot szerezhet. A szociáldemokraták koalíciós partnerei közül ismét a Zöldek küldhetik a legtöbb képviselőt a Landtagba. Az ökopárt támogatottságát az utóbbi hetekben 12 százalékra mérték. Erősödni látszik a liberális FDP: 2012-ben 8,2 százalékot kaptak, most a szavazatok 11 százalékát szerezheti meg. A Kalózpárt viszont várhatóan kiesik a tartományi gyűlésből, támogatottsága kimutathatatlan, pedig öt évvel ezelőtt még 8,2 százalékkal jutottak be a Landtagba.

A korábbi tartományi választásokon jelentős eredményeket elérő új párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) Schleswig-Holsteinben csak 5-6 százalékon áll, de várhatóan bejut a tartományi parlamentbe. A bevándorlásellenes szólamokkal a német politikai közéletbe berobbanó párt az utóbbi időben országosan is visszaesett.

Bár a tartományt most vezető koalíció vasárnap elveszítheti többségét, az előző - 2009-2012 közötti - kormánykoalíciót alkotó pártok, a CDU és az FDP sem szerez együtt többséget. Így vagy egy CDU-Zöldek-FDP összetételű, vagy egy SPD-Zöldek-FDP összetételű koalíció tűnik leginkább valószínűnek. A két legnagyobb párt összefogása nemigen valószínű, mert mindkét néppártban idegenkednek a nagykoalíciótól, írja az MTI. Az AfD-vel egyik párt sem kíván együttműködni.

A 2,8 millió lakosú Schleswig-Holstein az egykori NSZK térségeit tekintve a legkevésbé fejlett tartományok közé tartozik. Az egy főre jutó hazai össztermék (GDP) mintegy 30 ezer euró, jelentősen elmarad a 37 ezer eurós országos átlagtól, a munkanélküliség az 5,8 százalékos országos átlag felett van, 6,1 százalékos. A Landtag-választáson most először 18 év helyett 16 év a részvétel alsó korhatára. A fiatalokkal együtt 2,3 millióan voksolhatnak a mintegy 2600 választókörben, reggel 8 órától este 18 óráig. Az első eredménybecslések urnazárás után jelennek meg, az előzetes hivatalos végeredmény éjfél előtt várható.