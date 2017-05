Átmenne az érettségin Japánban vagy Kazahsztánban?

Most megnézheti, milyen feladatokat kapnak az érettségizők Japánban, Chilében, Ausztriában, Oroszországban vagy éppen Kazahsztánban. Próbára is teheti magát: a cikk második fele igazi teszt, kattintson, és nézze meg, jól válaszolt-e. Tudja például, ki győzte le végleg Dzsungáriát? És mi az a kék banán?

A magyarhoz hasonlóan a legtöbb ország érettségije sem egyszerű tesztfeladatokból áll. Először mutatunk két példát arra, milyen kifejtős vagy számolós feladatokat kapnak a diákok máshol.

Ausztria

A baráti Ausztriában nemcsak németül, hanem szlovénül, horvátul és magyarul is lehet érettségizni. A szövetségi oktatási minisztérium honlapján így magyar nyelvű érettségi feladatlapot is lehet találni. Itt egy igazán aktuális, sőt Hoffmann Rózsa számára kifejezetten hízelgő 2016-os feladat:

Szituáció

Iskolájába is eljutott a híre annak, hogy Magyarországon 2015 óta az érettségi előtt állóknak 50 óra ún. közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Ez lehet szociális, környezetvédelmi, a diák helyi közösségének érdekében végzett egyéni vagy csoportos tevékenység. Diáktársaival beszélgetve arra az elhatározásra jutnak, hogy vessék fel a közösségi szolgálat bevezetését az osztrák iskolarendszerben is. Ön az iskolája igazgatójához fordul egy nyílt levélben, melyben arra kéri őt, hogy továbbítsa javaslatukat az oktatási minisztériumnak. Olvassa el az Új Köznevelés oktatási havilapban 2014 októberében megjelent Minden fal leomlott című cikket

Írja meg nyílt levelét a következő feladatok figyelembevételével:

Foglalja össze a cikk lényeges gondolatait!

Vizsgálja meg a szöveg főbb kijelentéseit, mennyiben változik meg a közösségi szolgálatot végző fiatalok értékrendje a sérült gyerekekkel történő foglalkozások által!

Dolgozzon ki egy javaslatot a közösségi szolgálat bevezetésére Ausztriában!

Németország

Németországban tartományonként különböző az érettségi, de hagyományos tesztfeladatokat alig találni. Ez a nem túl bonyolult matematikai feladat a 2016-os berlini érettségiben szerepelt.

Egy allergiakutatók által 2008-ban készített jelentés szerint Németország minden 4-5. lakosa szenvedett valamilyen allergiától. Az összes allergiás 41 százaléka reagált allergiás tünetekkel az állati szőrre. A fenti megállapítások alapján következtethetünk-e arra, hogy 2008-ban Németország lakosságának legalább 10 százaléka allergiás az állatszőrre? Indokolja meg válaszát.

Ez volt tehát a bemelegítés, most jöjjenek a tesztkérdések Japántól Kazahsztánig. Szándékosan úgy válogattunk feladatokat, hogy legyenek köztük a világnak ezen a fertályán is értelmezhető és hasznos kérdések, de megmutassuk azt is, hogy az adott ország kultúrája, tudása szempontjából helyben mit tartanak fontosnak.