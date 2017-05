Vigyázzon, lehúzzák az amerikai beutazási engedéllyel!

Az ESTA, avagy Electronic System for Travel Authorization még avagyabb elektronikus utazási engedély az USA-ba üzleti vagy magánútra, max három hónapra ellátogató utazók életét könnyíti meg, nem kell vízumért sorba állni, kötődést igazolni az anyaországhoz meg jelentős bankbetétről szóló igazolást lobogtatni. És olcsó is, már ha észnél vagyunk.

Az ESTA tényleg nagyon jó dolog, egy biometrikus útlevéllel kombinálva meg olyan, mint az örökélet kód a Quake-ben. Az USA nagyobb repterein a bevándorlási sorbanállás az egyik legfrusztrálóbb dolog, de ha ez a két fegyver a kezünkben van, akkor mehetünk külön sorba, automatához, gyorsítva be az országba. A kiváltása pofonegyszerű, online történik, egy érvényes útlevél és józan paraszti ész kell hozzá, utóbbi akkor, amikor felteszik a kérdést, hogy Ön terrorista-e és akar-e elkövetni merényletet az USA területén. (Protipp: még ha igen is, ha be akar jutni, hogy ugye elkövesse, NE legyen őszinte!) Ha végeztünk, bankkártyával fizetünk, és perceken (na jó, néha órákon) belül megjön az eredmény, én eddig mindig átmentem. Az egész procedúra max. 10 perc és 14 dollárba kerül.

Már ha tudjuk, mire klikkolunk. Ha nem, akkor 83-ba.

Egy olvasónk jelezte, hogy neki 83 dollárba (most éppen 23 584 forint) fájt az, ami nekem 14-be (3978 forint), mert egy olyan oldalra kattintott, amit ugyan neki az esta+usa keresésre a Google elsőként hozott be, de olyan távol állt a hivatalos oldaltól, mint én a harangöntéstől, és én kicsit sem tudok harangot önteni. A hivatalos oldal, ahol 14 dollárért lehet utazási engedélyt szerezni, az ez: Official Website of the Department of Homeland Security az amerikai Belbiztonsági minisztérium oldala. Minden más oldal, mint például az, amin keresztül olvasónk is próbálkozott az meg nem hivatalos, ami azt jelenti, hogy annyit kérnek el a 14 dolláron felül a gyanútlan kattintótól amennyit nem szégyellnek.

Az ESTA USA például 69 dollárt, ami az oldal költségekkel foglalkozó szekciójában meg is indokolnak:

Third-party Processing Fee. For the verification of your data and processing of it we charge an additional $69.00 USD.

Azaz az adatok ellenőrzéséért és feldolgozásáért 69 dollárt számítanak fel. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az oldalukra feltoltak egy olyan kérdőívet, ami ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint a hivatalos, és kész. A kitöltés elindítása előtt ugyan egy szövegben figyelmeztetik az embert, hogy ha gondolja, mehet a hivatalos oldalra is, ahol az ő segítségük nélkül is kitöltheti ugyanazt a jelentkezési lapot (a segítség nem tudjuk miben merül ki, mert kitöltöttük, de nem kaptunk semmi segítséget), de azt nem írják, hogy mindez 69 dollárral olcsóbb lesz.

Nekünk a Google elsőre a hivatalos oldalt adta ki, de aki még soha nem keresett rá az esta szóra, annak a hivatalos oldal két találata után közvetlenül az egyik lehúzós oldal magyar verziója jön be, ez. Igaz, az oldal alján legalul van egy figyelmeztetés, miszerint nekik semmi közük a hivatalos kormányszervekhez, de ez a tapasztalatok szerint édeskevés (Legal Disclaimer: ESTA.US is a private information website not affiliated with the United States Government). Tanulság: olvassuk el, mit ajánlanak, és mennyiért, és csak uténa klikkolgassunk.