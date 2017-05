Donald Trumpnak vállalhatatlan lett Donald Trump

Donald Trump nagy mestere annak, hogy letöröljön neki nem tetsző dolgokat az internetről. Amikor januárban megtörtént a hivatalos elnöki beiktatása, akkor a Fehér Ház honlapjáról rengeteg dolog eltűnt. Gyakorlatilag minden, ami a polgárjogokkal, az egészségügyi ellátással, bevándorlással, szexuális kisebbségekkel kapcsolatos, sőt még a klímaváltozásról szóló menüpontot is letörölték. Ezután pár nappal vették észre újságírók, hogy az amerikai Bírói Karról szóló aloldal sincs már az oldalon, valószínűleg azért, mert a bíróság volt az, amely felfüggesztette azt a rendeletet, melyben az elnök megtiltotta hét, muszlim többségű állam polgárainak, hogy beutazzanak az Egyesült Államokba.

Az amerikai elnök akkor büszkén vállalta a diszkriminatív törvényt, hétfőn viszont már letörölte az első muszlimok ellen uszító sajtóközleményét a honlapjáról. És nem csak azt:

A Daily Dot felhívta a figyelmet arra, hogy a közlemények nem sokkal azután tűntek el, hogy hétfőn az AMC újságírója egy sajtótájékoztatón arról érdeklődött a Fehér Ház szóvivőjénél, Sean Spicernél, hogy a közelmúltban miért kezdték el tagadni, hogy a többségében muszlimok által lakott országokat diszkrimináló beutazási tilalmat a muszlimok ellen találták ki. Erre mondta azt Spicer, hogy ők sosem mondták, hogy a törvényt a muszlimok ellen találták ki. Az újságíró pedig emlékeztette, hogy Trump rendszeresen muszlim beutazási tilalomról beszél, a saját honlapján is arról írt. A szóvivő ezután kicsit lefagyott és azt mondta, hogy Trump korábbi véleményét nem ismeri a témában.

