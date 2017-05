Ha sorosozás, akkor hozzájuk képest Orbán is csak ipari tanuló

Van egy kis ország Európa perifériáján, amely egykor a szovjet befolyási zónába tartozott, most pedig ezerrel megy a sorosozás, nyomulnak az oroszok, a jobbos politikai elit örül Trump győzelmének, mert úgy érzi, jól jön nekik a Soros elleni harcban. Hol járunk?

Üdv Macedóniában, nézzen körül jól, mert elég sok minden emlékeztet most a magyar helyzetre.

Például Soros György. De menjünk sorjában! 2002-2006 között a kommunisták örökösének tartott baloldali SDSM szépen kiépítette a klientúrára építő, osztogató rendszerét. 2006-ban ezt a hozzáállást vette át, és turbózta fel a választásokon győztes jobbos VMRO-DPMNE. Az egykor technokrata, mára populistává vált Nikola Gruevszki vezetésével rátették a kezüket a közszférára, a rendőrségre, és persze a költségvetési pénzekre, az ország lassan csúszott át a tekintélyuralomba, írja összefoglalójában az amerikai Atlantic Council munkatársa.

Gruevszki egész jól tartotta magát és a rendszert, de a 2015-ös lehallgatási botrány és az azt követő gigatüntetések után az EU közbenjárásával lemondott, hogy új választások legyenek, addig ideiglenesen egy párttársára hagyva az ország vezetését. A tüntetések ennek ellenére folytatódtak, a demonstrációkat a sajtó a kormányépületekre dobált festékbombák miatt "színes forradalomként" aposztrofálta. Na, de ki robbantotta ki az egészet?

Hát, persze, hogy Soros György.

A sorosellenes honlapokon kilométeres irodalma van annak, hogy a szocdemek vezetője, Zoran Zaev Soros-ügynök, aki összejátszott (az akkor még demokrata vezetésű) Amerikával és a CIA-val is, Soros közben az - amúgy a szovjet szétesés óta jelen lévő - civiljein keresztül szítja a lázadást (ötmillió dollárnyi, az amerikai külügyhöz köthető USAID-pénzt oszthattak szét a szervezetei a saját forrásain túl), létrehozta a Canvas (Vászon) Csoportot, ami egy NGO-nak álcázott politikai csoportosulás a kormány megdöntésére. Ez egyebek mellett 1500 dolláros pályázatot hirdetett macedón diákoknak a legjobb kormánybuktató tiltakozó akció ötletére, és így tovább.

Mindehhez még hozzájön a migrációs helyzet: Soros menekültsegítő állásponton van, ezt a bírálói úgy értelmezik, hogy a migrációellenes, kerítést építő jobboldalt gyengíti, és a baloldalt segíti.

Soros és az albánok Az országnak mintegy negyede albán etnikumú. 2001-ben albán szélsőségesek fegyverrel igyekeztek több jogot szerezni a kisebbségeknek, sikerrel. Több kis párt is albánokat képvisel, ők most ezzel a "mérleg nyelve" lettek a két nagy párt mellett. A jobbosok nem engedtek a követeléseiknek (legyen hivatalos nyelv az albán) a koalíciós tárgyalásokon, a balosok viszont igen. Az egész macedón sorosozás egyik pillérje jelenleg épp az albánellenesség, szerintük Soros az albánbarát baloldalt támogatja, nem beszélve arról, hogy a bevándorlók is muszlimok, mint az albánok.

A választásokat – kétszeri halasztás után – végül 2016 decemberében tartották, és a VMRO-DPMNE egy hajszállal megnyerte, azaz ők kapták a legtöbb szavazatot, de nem volt meg az 50 százalékuk, és azóta sem tudtak kormányzó koalíciót összehozni senkivel, de a hatalomból sem távoznak, az EU fenyegetése ellenére sem. Az ellenzék tudott volna olyan szövetséget kötni, amivel megvan a többségük a törvényhozásban, mégpedig az albán pártokkal, de a VMRO-DPMNE-hez kötődő elnök, Gjorge Ivanov erre nem adott felhatalmazást nekik. Úgyhogy most konkrétan belpolitikai káoszban evickélnek.

SOS, tűzfal!

Közben Trump pont macedón álhírgyártók segítségével is elnök lett Amerikában, Gruevszki pedig ezen felbuzdulva úgy rákapcsolt a sorosozásra, mintha a karrierje múlna rajta. És lehet, hogy tényleg. Decemberben a hatóságok 21 civilszervezet irodáit szállták meg, és az USAID-hez köthető iratokat foglaltak le. Volt civilszervezet, amelynek az ablakát hatszor dobták be kővel ismeretlenek, de a rendőrséget nem izgatta. A Soros-szervezetek aktivistáit pedig sms-ben fenyegetik, írja a Newsweek.

Aztán nézzék például ezt a profi honlapot, a januárban indított Stop Operation Sorost (Állítsuk meg a Soros-hadműveletet, SOS). Három kormányhű médiaszemélyiség csinálja, köztük Cvetin Csilimanov, aki 1999-ig a VMRO-DPMNE tagja volt, majd újságíró lett, és jelenleg szerkesztő a helyi állami hírügynökségben. A Newsweek összefoglalója szerint a szervezet munkatársai az államtól kapják a pénzt, és bizalmas, csak a rendőrség által ismert adatokat szivárogtatnak.

A kezdeményezés pedig ezer szálon szivárog be, pontosabban szivárogtatják be Magyarországra is.

Az SOS-t egy frissen indított, titokzatos magyar sorosellenes csoport, a "Tűzfalcsoport" is "szakmai partnerének" tekinti, mégpedig az egyetlennek.

A két hete indult blogot máris szemlézte a kormányzati propaganda, erről részletesen kicsit lejjebb, a keretes írásunkban olvashat.

A NER egyik kedvenc politológusa, Kiszelly Zoltán is megreklámozta kicsit az ügyet.

Tilki Attila fideszes képviselő a parlamentben interpellálta április végén Szijjártó Pétert (szöveg itt, válasz itt), amiben kérdésfeltétel nélkül adta elő a sorosellenes álláspontot és a macedón SOS megalakulását.

Nem kormányzati szál ugyan, hanem széljobbos, de Stop Operation Soros címmel nálunk is volt egy nemzetközi összejövetel, amire meghívták a macedón SOS-t is, a Hatvannégy Vármegyések pedig épp a hétvégén fújkálták tele az Auróra nevű szórakozóhelyet ezzel.

Rászálltak a magyar bíróságokra A Tűzfalcsoport Hogyan szövi be Soros hálója a magyar igazságszolgáltatást címmel kétrészes írással állt elő nemrég. Az április 24-i első részben a Magyar Helsinki Bizottság és az ügyvédi kamara kapcsolatába kötöttek bele, május 4-én pedig a bíróságokba szálltak bele. A Soros-befolyás bizonyítékaként tálalják a Magyar Igazságügyi Akadémia szervezte antidiszkriminációs érzékenyítő kurzusokat, azon az alapon, hogy azokon jelen szoktak lenni a Helsinki, az elsősorban nők elleni erőszakkal foglalkozó Patent Egyesület és az LMBTQ-jogokért küzdő Háttér Társaság munkatársai. A Tűzfalcsoport célpontnak nézte ki a Patent egyesület bíróság monitorozási programját is. Az ő interpretációjukban: “a Soros-féle Patent egyesület (nem vicc) bíróságfigyelő rendszert működtetett, ezalatt jól megfigyelték a bírákat is.” A bíróságfigyelő program, amelynek eredményeiről korábban többször írtunk (itt és itt), lényege az volt, hogy önkéntesek beültek olyan bírósági tárgyalásokra, ahol a várakozásaik szerint szóba került párkapcsolati erőszak, és megfigyelték, hogyan kezelik ezt a témát a bírák, hogy bánnak az áldozatokkal, hogy bánnak a bántalmazókkal. Erre egy olyan országban vállalkoztak, ahol a bíráknak szóló kollégiumi iránymutatás maga is áldozathibáztató, amikor kimondja, hogy szexuális erőszaknál enyhítő körülmény a sértett felróható közrehatása, “könnyelmű, kihívó magatartása”. A rengeteg végigült tárgyalás között futott bele a Patent önkéntese egy kapcsolattartási ügyben például ebbe a jelenetbe: : "Az anya az ítélethirdetés után, amikor megyünk ki a teremből, elsírja magát. Megkérdezi a bírót: »Tudja maga, milyen érzés az, amikor úgy verik, hogy bepisil? Amikor fojtogatják? Amikor a szeme láttára ütik meg a gyerekét?« Mire a bíró válasza: »A maga hibája, minek szült egy ilyen kapcsolatba négy gyereket«". A Tűzfalcsoport-írás abba óvatosan inkább nem is megy bele, hogy mi lenne a gond a program tartalmi részével, vagy miért lenne rendben, amit a bíróságfigyeléskor bírálnak. Megelégszik a “nyomás” emlegetésével, és ijesztgeti az olvasóit a zárókonferencia szervezőivel, résztvevőivel: a Nyílt Társadalom Intézet által is támogatott NANE-val, a volt amerikai nagykövet Colleen Bell-lel és a norvég követség képviselőjével. A posztban kipécéczték még Sándor Zsuzsát, a médiában gyakran nyilatkozó nyugdíjas bírót és Galajda Ágnest, a Magyar Bírónők Egyesületének elnökét, akiről előásták, hogy 2007-ben előadást tartott a Transparency International egy korrupcióellenes konfrenciáján. Megkérdeztük az Országos Bírósági Hivatalt, mit szólnak a Tűzfalcsoport-íráshoz. Az OBH kommunikációs osztálya - Soros nevét nem említve és a Tűzfalcsoport-poszt egészét, címébe foglalt alapállítását nem minősítve - két témakörben reagált. Az érzékenyítő képzésekkel kapcsolatban: "Az elmúlt években a bírósági szervezetben – ahogy a közszféra azon más szervezeteinél is, akik ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülnek –, sorozatosan indultak érzékenyítő képzések. Ezek fókuszában elsősorban a fogyatékkal élők álltak." A bíróságfigyelő programmal kapcsolatban pedig elhatárolódóan írták: "A bírósági szervezet a „bíróságfigyelésre” vonatkozóan együttműködési megállapodást nem kötött. A bírósági tárgyalások azonban nyilvánosak. Sajnálatos, hogy a Patent Egyesület több, a valóságtól elrugaszkodott megállapítást tett; ezzel kapcsolatos kifogásainkat, aggályainkat a megfelelő fórumokon jeleztük. Erre jó alkalom az is, ha képviselőik részére a bírók személyesen mondhatják el az észrevételeiket, az általuk tartott előadás alkalmával."

Persze nem csoda, ha a magyar kormány tisztelettel tekint az SOS-re, ugyanis ha úgy vesszük, elég sikeres a kezdeményezés. Egyrészt simán utcára hívnak tüntetőket, vagyis inkább ellentüntetőket. Másrészt az SOS rögtön indulása után levélben panaszkodott a Soros-befolyásra amerikai szenátoroknak, mire be is indult a verkli.

február végén egy amerikai republikánus képviselő bejelentette, hogy vizsgálódnak a Macedóniába akkreditált amerikai nagykövet, Jess Baily szerintük baloldali tevékenysége miatt. március közepén hat republikánus szenátor írt a külügyminiszterüknek, Rex Tillersonnak, vizsgálatot sürgetve az USAID-pénzek miatt, felhánytorgatva, hogy Soros az európai politikába, de főleg a macedónba akar belepofázni, és erősíteni a baloldalt. (Egyébként nem indult vizsgálat, Trump egyelőre mintha nem lenne vevő az ilyen kezdeményezésekre, ugyanakkor az USAID-kasszát lecsökkentené a jövő évi költségvetésben.) áprilisban pedig egy konzervatív szervezet perelte be az amerikai külügyet, hogy információkat kapjon az USAID macedóniai pénzosztásról.

Moszkva boldog

Gruevszki papíron nyugatbarát, de szívesen fogadja Moszkva segítségét, februárban például, mikor világossá vált, hogy nem sikerül kormányt alakítania, találkozott az orosz nagykövettel, majd másnap az orosz külügy közleményben tudatta, hogy aggódik a Macedóniát ért, áldemokrata szlogenekkel körített külföldi befolyás miatt, és támogatását fejezte ki a VMRO-DPMNE felé. Plusz gyorsan megemelte az orosz követségen dolgozók létszámát is. A Kreml az utóbbi két évben több közleményt adott ki a macedón helyzetről, mint előtte 20 évig.

Az SOS vádjai, azaz hogy Amerika a milliárdoson keresztül (is) beleszól az európai országok politikába, pontosan ugyanaz az agenda, amit Moszkva is nyom. Elég megnézni a Kreml-közeli lapokat, az RT-t, Sputnikot, ez ömlik mindenhonnan, írja elemzésében – amúgy amerikai-magyar szerzővel – a Politico. Az SOS egyik alapítója, Cvetin Csilimanov a Politiconak el is mondta, hogy "nem vagyok naiv, megértem, hogy ők (az oroszok) szívesen kihasználják ezt". Azt is hozzátette mellékesen, hogy tényleg feltűnt egy trollhadsereg az oldalukon, és olyan sorosellenes tömegtüntetésekről kezdtek posztolgatni, amelyek soha nem léteztek. És mellesleg, jelzésértékűen Macedóniában megalakult a putyinista Éjjeli Farkasok motoroscsoport helyi szervezete.

Aztán eljött április 27-e, amikor maszkos tüntetők törtek be a parlamentbe, feldühödve azon, hogy a szocdemek a többi kis párttal összefogva új, albán származású, vagyis kisebbségi házelnököt választottak. Az orosz és a magyar külpolitika feltűnően hasonlóan reagált erre az egészre: nagyjából ugyanabban a pillanatban adtak ki egy közleményt arról, hogy Soros György a hibás, az egésznek az az oka, hogy nyílt beavatkozás folyik egy ország belügyeibe...

És ha a macedón és a magyar vezetés viszonya nem lett volna világos eddig: a helyzet rendezésére EU-s delegáció látogatott volna Ivanov macedón elnökhöz, ám ő nem akart találkozni velük, majd nem sokkal később Budapestre utazott Orbán Viktorhoz. Itt Orbán azt mondta, hogy baráti érzelmekkel viseltet Macedónia iránt, a két országot pedig történelmi sorsközösség köti össze. Nem sokkal később egy helyi - de az MTI által szemlézett - interjúban Gjorge Ivanov ezt megismételte: Magyarország igaz barátja a Macedón Köztársaságnak.

(Borítókép: Soros György befolyása ellen tüntető macedónok Szkopjéban, 2017. április 7-én. Fotó: Anadolu Agency/Getty Images Hungary)